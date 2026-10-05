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Das Bild auf 5min.at zeigt Athleten des LC Villach.
Ein besonderes Highlight fand am vergangenen Wochenende im Stadion Lind statt.
Villach
05/10/2026
Besonderes Treffen

LC Villach All Stars kehren auf die Laufbahn zurück

Ein ganz besonderer Bewerb fand am Samstag im Stadion Villach Lind statt. Der LC Villach veranstaltete das große Finale des Volksbank KLV Talente Cups 2026.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
2 Minuten Lesezeit(360 Wörter)
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Für die jungen Nachwuchsathleten war es der Höhepunkt einer erfolgreichen Cupserie, für den Verein wurde der Tag jedoch auch zu einem bewegenden Treffen der Generationen, teilt der Verein in einer Aussendung mit.

All Stars kehren auf die Wettkampfbahn zurück

Neben den Nachwuchstalenten sorgten vor allem die LCV All Stars für ein sportliches Highlight. Ehemalige erfolgreiche Athletinnen des LC Villach kehrten noch einmal auf die Bahn zurück und gingen gemeinsam über viermal 100 Meter an den Start. Viele dieser Sportlerinnen haben den Verein über Jahre geprägt, Kärntner Meistertitel gewonnen und bei zahlreichen Bewerben Erfolge gefeiert. Mit dabei waren unter anderem Michaela Stertin, Simone Schuschnig, Lena Müller, Verena Albel, Pia Kilzer, Anna Nelhiebel, Alina Pewal, Julia Presslinger, Sandra Kleewein, Franziska Pekastnig, Teresa Maurer und Kyra Kabon. Der Staffelstart war dabei weit mehr als nur ein sportlicher Auftritt, heißt es weiter. Er brachte ehemalige Teamkolleginnen wieder zusammen und ließ viele gemeinsame Erinnerungen an die aktive Zeit beim Verein aufleben, so der Verein.

Ehemalige Top-Athletinnen übergeben Medaillen an den Nachwuchs

Für eine weitere besondere Geste sorgten die All Stars anschließend bei der Siegerehrung. Die ehemaligen Athletinnen standen für die jungen Nachwuchssportler Spalier und übergaben den Gewinnern des Kids Cups persönlich ihre Medaillen. Damit wurde die Verbindung zwischen der Vergangenheit und der Zukunft des Vereins eindrucksvoll sichtbar, wird weiter betont. Die erfolgreichen Sportlerinnen von einst überreichten die Auszeichnungen an die nächste Generation, die heute auf derselben Bahn ihre ersten Schritte macht. Für die Kinder war die persönliche Medaillenübergabe durch die LCV All Stars ein unvergessliches Erlebnis mit vielen strahlenden Gesichtern.

Das Bild auf 5min.at zeigt Athleten des LC Villach.
©Martina Albel |
Am Foto: Verena, Lena, Anna und Pia

Süßes Dankeschön aus der Region für die Läuferinnen

Auch die ehemaligen Staffelläuferinnen durften sich über eine Anerkennung freuen. Als Dank für ihren Einsatz und ihre Teilnahme erhielten die All Stars Villacher Torten der Firma Koloini. Damit fand der besondere Tag im Stadion Lind auch kulinarisch einen gelungenen Abschluss – eine süße Wertschätzung für die Sportlerinnen, die dem LC Villach bis heute eng verbunden sind, freut sich der Verein abschließend.

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