Hunderttausende Euro im Visier: Betrüger manipulieren Rechnung von Villacher Firma

Eine manipulierte Rechnung über mehrere hunderttausend Euro hätte für eine Villacher Firma teuer enden können. Unbekannte tauschten offenbar die Bankverbindung aus – doch die Unstimmigkeit fiel rechtzeitig auf.

Eine manipulierte Rechnung über mehrere hunderttausend Euro sorgte bei einer Villacher Firma für Aufsehen. Eine falsche Bankverbindung führte schließlich zum Betrugsverdacht.

Eine manipulierte Rechnung über mehrere hunderttausend Euro sorgte bei einer Villacher Firma für Aufsehen. Eine falsche Bankverbindung führte schließlich zum Betrugsverdacht.

Eine Mitarbeiterin einer Villacher Firma wandte sich am Montag, dem 5. Oktober, an die Polizei. Ihr Unternehmen dürfte Ziel eines Betrugsversuchs geworden sein. Dabei ging es um eine Rechnung mit einem Betrag von mehreren hunderttausend Euro.

Plötzlich deutsche IBAN auf Rechnung

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte die Villacher Firma einem anderen Unternehmen einen Auftrag in Rechnung gestellt und die Rechnung per E-Mail übermittelt. Dabei fiel allerdings eine entscheidende Unstimmigkeit auf: Statt der bekannten österreichischen IBAN war auf der Rechnung plötzlich eine unbekannte deutsche Bankverbindung angegeben. Laut Polizei dürfte ein bislang unbekannter Täter die Rechnung verändert und die ursprüngliche Kontoverbindung ausgetauscht haben.

Kein Geld überwiesen

Die Manipulation wurde glücklicherweise bemerkt, bevor das Geld überwiesen wurde. Dadurch entstand dem Unternehmen kein finanzieller Schaden. Wer hinter dem versuchten Betrug steckt und auf welchem Weg die Rechnung manipuliert wurde, geht aus der Polizeimeldung nicht hervor. Die weiteren Ermittlungen laufen.