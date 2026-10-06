Unfall mit der Kreissäge: Villacher so schwer verletzt, dass sogar Hubschrauber anrücken muss

Bei Holzarbeiten im Bezirk Villach kam es am Montag zu einem schweren Unfall. Ein 72-Jähriger verletzte sich bei Arbeiten mit einer Kreissäge schwer an der linken Hand.

Bei Arbeiten mit einer Kreissäge verletzte sich ein 72-jähriger Villacher schwer an der Hand. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins UKH Klagenfurt geflogen.

Bei Arbeiten mit einer Kreissäge verletzte sich ein 72-jähriger Villacher schwer an der Hand. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins UKH Klagenfurt geflogen.

Ein 72-jähriger Mann aus dem Bezirk Villach war am 5. Oktober gegen 12.30 Uhr mit Holzarbeiten beschäftigt. Dabei kam es zu einem folgenschweren Unfall mit einer Kreissäge.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Der Mann zog sich bei den Arbeiten schwere Verletzungen im Bereich der linken Hand zu. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde der 72-Jährige mit dem Rettungshubschrauber ins UKH Klagenfurt geflogen. Nähere Angaben zum genauen Unfallhergang oder zur Art der Verletzungen liegen derzeit nicht vor.