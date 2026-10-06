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Unfall mit der Kreissäge: Villacher so schwer verletzt, dass sogar Hubschrauber anrücken muss
Bei Holzarbeiten im Bezirk Villach kam es am Montag zu einem schweren Unfall. Ein 72-Jähriger verletzte sich bei Arbeiten mit einer Kreissäge schwer an der linken Hand.
Ein 72-jähriger Mann aus dem Bezirk Villach war am 5. Oktober gegen 12.30 Uhr mit Holzarbeiten beschäftigt. Dabei kam es zu einem folgenschweren Unfall mit einer Kreissäge.
Rettungshubschrauber im Einsatz
Der Mann zog sich bei den Arbeiten schwere Verletzungen im Bereich der linken Hand zu. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde der 72-Jährige mit dem Rettungshubschrauber ins UKH Klagenfurt geflogen. Nähere Angaben zum genauen Unfallhergang oder zur Art der Verletzungen liegen derzeit nicht vor.
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