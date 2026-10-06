Über Monate Geld überwiesen: Villacher verliert zehntausende Euro an Betrüger

Ein 68-Jähriger aus dem Bezirk Villach glaubte, mit Aktien zu handeln, und überwies über Monate hohe Geldbeträge auf ausländische Konten. Als die erhoffte Gewinnauszahlung ausblieb, ging er zur Polizei.

Zwischen Juli und Oktober 2026 überwies der Mann mehrere zehntausend Euro auf verschiedene Konten in Deutschland und den Niederlanden.

Zwischen Juli und Oktober 2026 überwies der Mann mehrere zehntausend Euro auf verschiedene Konten in Deutschland und den Niederlanden.

Ein vermeintliches Aktiengeschäft ist für einen 68-jährigen Mann aus dem Bezirk Villach mit einem hohen finanziellen Schaden geendet. Zwischen Juli und Oktober 2026 überwies der Mann mehrere zehntausend Euro auf verschiedene Konten in Deutschland und den Niederlanden. Der 68-Jährige ging laut Polizei davon aus, das überwiesene Geld für den Handel mit Aktien zu verwenden.

Gewinnauszahlung blieb aus

Über mehrere Monate hinweg tätigte der Mann die Überweisungen. Als es schließlich zu keiner Auszahlung der vermeintlich erzielten Gewinne kam, wurde er misstrauisch. Der 68-Jährige erstattete daraufhin Anzeige bei der Polizei.

Mehrere zehntausend Euro Schaden

Für den Mann hat der mutmaßliche Betrug erhebliche finanzielle Folgen. Nach Angaben der Polizei entstand ihm ein Schaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro. Nähere Angaben dazu, wie der 68-Jährige auf das vermeintliche Investmentangebot aufmerksam wurde oder wie viele Überweisungen er insgesamt tätigte, gingen aus der Polizeimeldung nicht hervor.