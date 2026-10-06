Feuerwehr findet schlafendes Paar in Villacher Wohnung: Rauchmelder rettet Leben

Brandgeruch im Stiegenhaus und ein piepsender Rauchmelder sorgten kurz vor Mitternacht für einen Feuerwehreinsatz in Villach-Völkendorf. In der betroffenen Wohnung schlief ein Paar und bemerkte die Gefahr offenbar nicht.

Ein Rauchmelder alarmierte die Nachbarn eines Mehrparteienhauses in Villach. In der betroffenen Wohnung fand die Feuerwehr ein schlafendes Paar.

Ein Rauchmelder alarmierte die Nachbarn eines Mehrparteienhauses in Villach. In der betroffenen Wohnung fand die Feuerwehr ein schlafendes Paar.

Besorgte Bewohner eines Mehrparteienhauses im Villacher Stadtteil Völkendorf alarmierten kurz vor Mitternacht die Einsatzkräfte. Aus einer Wohnung war ein Rauchmelder zu hören, zudem machte sich bereits Brandgeruch bemerkbar. Die Feuerwehrleitstelle alarmierte daraufhin die Hauptfeuerwache Villach sowie die Feuerwehr Judendorf. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war auch im Stiegenhaus bereits deutlicher Rauchgeruch wahrnehmbar.

Keine Reaktion hinter versperrter Tür

Da davon ausgegangen werden musste, dass sich noch Personen in der Wohnung im dritten Stock befanden, klopften die Einsatzkräfte massiv an die versperrte Tür. Eine Reaktion blieb jedoch aus. Die Feuerwehr öffnete die Wohnung daraufhin gewaltsam mit einem hydraulischen Türöffner. Ein Atemschutztrupp machte sich sofort auf die Suche nach möglichen Bewohnern.

Paar schlief im Schlafzimmer

Im Schlafzimmer machten die Einsatzkräfte schließlich die entscheidende Entdeckung: Dort schlief ein Paar. Glücklicherweise war der Raum nicht verraucht. Ursache für die Rauchentwicklung waren laut Feuerwehr rauchende Essensreste. Diese wurden aus der Wohnung entfernt, anschließend belüfteten die Einsatzkräfte die Räume mit einem Hochleistungslüfter.

Rauchmelder verhinderte Schlimmeres

Das Rote Kreuz untersuchte die beiden Bewohner. Sie blieben unverletzt und konnten anschließend in ihrer Wohnung bleiben. Insgesamt standen die beiden Feuerwehren mit fünf Fahrzeugen und rund 25 Einsatzkräften gemeinsam mit Polizei und Rotem Kreuz etwa eine Stunde im Einsatz. Die Feuerwehr hebt besonders die Bedeutung des Rauchmelders hervor: Dieser habe in diesem Fall rechtzeitig auf die Gefahr aufmerksam gemacht und weiteren Schaden verhindert.

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Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.10.2026 um 07:14 Uhr aktualisiert