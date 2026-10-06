McSHARK eröffnet bald und ein Umbau im ATRIO

Im ATRIO sperren bald drei beliebte Shops auf, wir haben berichtet. Und einen Umbau gibt es.

Im ATRIO Villach stehen in den kommenden Monaten mehrere Neuerungen bevor. Mit den geplanten Eröffnungen von IUMAN, McSHARK und sehen!wutscher erweitern gleich drei starke Marken das Angebot des Shopping Centers. Gleichzeitig investiert Thalia in die Modernisierung seines bestehenden Standorts und präsentiert Ende November eine umfassend neu gestaltete Buchhandlung.

McSHARK kommt nach Villach

Am 23. Oktober 2026 eröffnet McSHARK seinen neuen Store im ATRIO. Als Apple Premium Partner bietet McSHARK die gesamte Produktwelt von Apple und zahlreiche Services und Dienstleistungen wie Reparatur, Trade-In, Elektronikversicherung und Finanzierungslösungen. Die Apple Experten vor Ort beraten Privat- und Businesskunden bei allen Fragen rund um das Apple Ökosystem und unterstützen bei der Einrichtung und Nutzung deiner Apple Geräte.

Herrenmode bei IUMAN

Anfang November eröffnet IUMAN seinen neuen Store im ATRIO. Die Marke steht seit 2014 für Herrenmode, die italienisches Design, erstklassige Materialien und maximalen Tragekomfort vereint. Das Sortiment umfasst Unterwäsche, Loungewear, Bademode und weitere Essentials für den Alltag. Einen besonderen Schwerpunkt bilden aktuell funktionale Oberteile aus feiner Merinowolle, die durch ihre natürliche Thermoregulation sowie ihren modernen und zeitlosen Look überzeugen. Zur Eröffnung dürfen sich Kunden auf Eröffnungsangebote freuen. sehen!wutscher erweitert das Angebot im Bereich Optik und Hörakustik. Die Eröffnung von sehen!wutscher ist auch noch für diesen Oktober vorgesehen.

Thalia baut um

Neben den Neueröffnungen gibt es auch bei Thalia spannende Neuigkeiten. Die bestehende Buchhandlung wird ab Ende September bei laufendem Betrieb umfassend modernisiert. Während der gesamten Umbauphase bleibt das Geschäft geöffnet. Nach Abschluss der Arbeiten, der für Ende November 2026 vorgesehen ist, erwartet die Besucher ein komplett neuer und moderner Ladenbau. Geplant sind unter anderem ein großzügiger Kinder- und Jugendbuchbereich, ein besonderer Schwerpunkt auf das beliebte New-Adult-Segment, sowie ein neuer Spielwarenbereich direkt im Eingangsbereich.