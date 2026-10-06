Termin steht fest: Wann der Villacher Advent 2026 startet

Für viele ist es die schönste Zeit des Jahres: Der Advent. Nun steht der Termin für den Christkindlmarkt in Villach fest.

Noch genießen wir das milde Herbstwetter. Aber bald leuchtet wieder die ganze Stadt mit der Adventsbeleuchtung. Und der Adventmarkt eröffnet.

Bald startet der Christkindlmarkt

Keksduft, strahlende Kinderaugen und Lichter: Bald ist es soweit. Und nun gibt es auch ein Datum, wann der Christkindlmarkt in Villach öffnet. Am 13. November 2026 ist es soweit. Gleichzeitig startet an dem Datum auch wieder die beliebte Eiszeit.

Villacher Advent

Der Villacher Advent verwandelt die Innenstadt in eine zauberhafte Winterlandschaft voller Magie, Kulinarik und Handwerkskunst. Vor der stimmungsvoll beleuchteten Nikolaikirche am Nikolaiplatz lädt der Kunstadvent mit wärmenden Feuerschalen und handgefertigten Unikaten zum Stöbern ein. Am Hauptplatz lockt der Hüttenadvent mit dem Duft winterlicher Köstlichkeiten, wo die heimische Gastronomie herzhafte Schmankerl, süße Verführungen und wärmenden Glühwein serviert.

Eiszeit startet auch

Auf der Suche nach den passenden Weihnachtsgeschenken werden Besucher rund um die Stadtpfarrkirche und in der 10. Oktoberstraße fündig, wo rund 30 Ausstellerinnen und Aussteller festliche Dekoration und regionales Handwerk anbieten. Für ein glitzerndes Wintererlebnis für die ganze Familie sorgt schließlich die Eiszeit am Rathausplatz, die unter einem funkelnden Lichterbaldachin zum Eislaufen mitten im Herzen der Stadt einlädt.