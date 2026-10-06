Traktor stürzt in Bach: Florianis retten Person aus Fahrzeug

Heute kam es in der Gemeinde Finkenstein nicht nur zu einem Einsatz für die Feuerwehren. Am Vormittag stürzte ein Traktor in ein Bachbett, dann folgte noch ein Brandmeldealarm.

Heute stürzte ein Traktor in der Gemeinde Finkenstein in ein Bachbett - eine Person musste aus dem Fahrzeug gerettet werden.

Heute stürzte ein Traktor in der Gemeinde Finkenstein in ein Bachbett - eine Person musste aus dem Fahrzeug gerettet werden.

Die Freiwillige Feuerwehr Faak am See alarmierte die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Gödersdorf um 10.43 Uhr zu einem Traktorunfall im Inselweg nach. Ein Traktor war aus bisher ungeklärter Ursache in ein Bachbett gestürzt.

Rettung aus Traktor: Mann verletzt

„Bei unserem Eintreffen befand sich eine Person noch im Fahrzeug, welche mittels Korbschleiftrage gerettet und an das Notarztteam des Rotes Kreuz Kärnten übergeben wurde“, berichten die Florianis in einem Facebook-Posting. Die Polizei teilt mit, dass es sich bei der Person um einen 67-Jährigen aus dem Bezirk Villach-Land handelt. Er wurde mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. In weiterer Folge wurde eine Ölssperre errichtet und der Traktor durch die Hauptfeuerwache Villach aus dem Bachbett geborgen. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. „Wir standen im Einsatz mit Tank 2 und MZFA“, so vonseiten der FF Gödersdorf weiter. Doch das war es noch nicht für diesen Tag.

Weiterer Einsatz für die Florianis

„Direkt im Anschluss wurden wir gemeinsam mit der Freiwillige Feuerwehr Fürnitz zu einem Brandmeldealarm bei einem Tanklager alarmiert. Hier handelte es sich glücklicherweise um einen Fehlalarm“, heißt es.

©Freiwillige Feuerwehr Gödersdorf | Heute kam es in der Gemeinde Finkenstein nicht nur zu einem Einsatz für die Feuerwehren.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.10.2026 um 16:22 Uhr aktualisiert