Neues Großprojekt sorgt in der Maria Gailer Straße für Rätselraten

Ein komplettes Gebäude wird aktuell von Grund auf saniert und bekommt ein völlig neues Gesicht. Wer vorbeifährt, fragt sich unweigerlich: Was genau entsteht hier eigentlich? Dahinter steckt ein neues, groß angelegtes Gastronomieprojekt, das künftig für frischen Wind und kulinarischen Zuwachs sorgen soll.

Kulinarisches Erlebnis auf zwei Etagen

Auf zwei Stockwerken planen die Eigentümer ein hochwertiges Restaurantkonzept. Im Mittelpunkt stehen dabei besondere Kulinarik, hohe Qualität und vor allem ein außergewöhnliches Ambiente. Die Verantwortlichen möchten bewusst etwas schaffen, das es in dieser Form in Villach bisher noch nicht gibt, teilen sie gegenüber 5 Minuten mit. Genau deshalb laufen die Umbauarbeiten und die Neugestaltung des Gebäudes derzeit auf Hochtouren.

Vorerst ist noch etwas Geduld gefragt

Was die Gäste künftig genau erwartet, bleibt vorerst ein gut gehütetes Geheimnis – schließlich sollen einige Überraschungen erst zur richtigen Zeit enthüllt werden, so die Eigentümer. Aktuell dürfen sich die Villacher also noch etwas gedulden.

Eröffnung 2027 geplant

Die Eröffnung ist voraussichtlich für das Jahr 2027 geplant. Der exakte Zeitpunkt hängt vom weiteren Verlauf der Umbauarbeiten sowie von den Lieferzeiten der benötigten Ausstattung und Materialien ab, teilen die Verantwortlichen mit. Sobald der konkrete Termin feststeht, wird dieser bekannt gegeben. Die Eigentümer freuen sich jedenfalls jetzt schon darauf, ihr neues Konzept in Villach zu präsentieren und die ersten Gäste willkommen zu heißen.