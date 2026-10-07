Aus Kultlokal „21er“ wird nun eine Pizzeria

Vielen ist das "21er“ in Villach Lind ein Begriff. Nun wird aus dem Kultbeisl aber eine Pizzeria.

In Villach Lind ist das „21“er wohlbekannt. Man traf sich dort zum Dartspielen und um gemütlich miteinander was zu trinken. Nun wird aus dem Lokal eine Pizzeria.

Pizzeria „Babbo“

Das neue Restaurant heißt dann „Babbo“. Angelehnt an den italienischen Opa. Neben Pizza soll es dort auch Klassiker wie Schnitzel und Fingerfood (Wings, Nuggets) über Pide und gefüllte Stangerl bis zu Salaten geben. Alexandra Pöcher und ihr Ehemann Bekri haben den Traditionsbetrieb übernommen und verwandeln das Lokal derzeit in die künftige ‚Pizzeria Babbo‘. Geht alles nach Plan, sollen die Türen bereits Ende Oktober öffnen, berichtet die KLZ.

Pöcher bringt Gastro-Erfahrung mit

Gastronomisch bringt Bekri Pöcher Erfahrung mit: Im Kosovo führte er bereits ein eigenes Lokal und wird in Lind künftig selbst den Kochlöffel schwingen. Für Ehefrau Alexandra, die bislang erfolgreich ein eigenes Nagelstudio betreibt, ist der Schritt in die Gastronomie ein neues Kapitel.