500 neue Bäume: Villachs Kinder entscheiden, wo gepflanzt wird

Auf Initiative von Bürgermeister Günther Albel setzt die Stadt nach dem Hitzesommer weitere konkrete Schritte zur Anpassung an den Klimawandel. 500 zusätzliche Bäume werden gepflanzt. Wo, das entscheiden Kinder und Pädagog:innen der Villacher Kindergärten und Volksschulen.

500 zusätzliche Bäume

Villach wird noch grüner! Nach der grünen Achse vom Bahnhof bis zum Stadtpark, 1300 gepflanzten Bäumen seit 2021 und zahlreichen umgesetzten grünen Ecken im Stadtgebiet folgt nun der nächste Schritt: „Wir pflanzen 500 zusätzliche Bäume bei Kindergärten, Volksschulen und auf Spielplätzen. Wo genau sie gesetzt werden, das entscheiden Kinder und Pädagogen“, sagt Bürgermeister Günther Albel.

Kindergärten und Volksschulen

Gerade Kindergärten und Volksschulen brauchen mit Blick auf künftig häufiger auftretende Hitzeperioden besondere Aufmerksamkeit: „Wir wollen schon heute dafür sorgen, dass Kinder auch in Zukunft gute Bedingungen zum Lernen und Erholen vorfinden. Bäume spenden natürlichen Schatten und schaffen damit langfristig mehr Aufenthaltsqualität“, sagt Nachhaltigkeitsreferentin Erste Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig. Die Erfahrungen mit der Beteiligung der jungen Villachersind bestens. „Zusammen mit Kindern haben wir bereits zahlreiche Spielplätze gestaltet. Sie haben ihre Wünsche geäußert und wir haben diese umgesetzt“, sagt Bildungsreferentin Katholnig. Die ersten drei Wunschbäume wurden schon im Schulpark des Bildungscampus – Am Stadtpark gepflanzt. Die Aktion „Villach pflanzt di“ wird nun auf alle Villacher Kindergärten und Volksschulen ausgeweitet. Derzeit startet eine große Beteiligungsaktion. Immerhin gibt es noch 497 Bäume zu pflanzen!