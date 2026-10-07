Zeit-Limit auf Villacher Parkplatz: Nach drei Stunden drohen 120 Euro Strafe

Seit 8. September 2026 wird der Parkplatz bei Supernova Villach mittels automatischer Kennzeichenerfassung überwacht. Das kommt nicht bei allen gut an. "Ich soll 120 Euro bezahlen!", ärgern sich mehrere 5 Minuten-Leserinnen.

Ein unliebsames Schreiben flatterte Anfang Oktober in die Briefkästen von Johanna und Klara*. Beide haben eine Zahlungsaufforderung von jenem Unternehmen erhalten, dass sich für die Parkplatzüberwachung des Supernova-Parkplatzes in Villach verantwortlich zeigt. Der Grund: Sie haben die maximale Parkdauer von drei Stunden überschritten. In Klaras Fall um 17 Minuten. „Wie kann es sein, dass es in einem Einkaufszentrum mit mehr als zehn Geschäften eine Beschränkung der Parkdauer gibt?“, fragt sie sich und Johanna ergänzt: „Wir waren einkaufen und dann Essen – Wie soll dich das ausgehen?“ Beide kritisieren die neue Parkregelung; finden sie ungerechtfertigt.

©Leserfoto 120 Euro sollen die beiden Leserinnen bezahlen, weil sie mehr als drei Stunden auf dem Parkplatz geparkt haben.

Kameras erfassen jetzt Kennzeichen

Auf Nachfrage von 5 Minuten bestätigt Supernova Villach, dass der Parkplatz seit kurzem mittels automatischer Kennzeichenerfassung überwacht wird. Zeitgleich sei aber auch die geltende Höchstparkdauer von zwei auf drei Stunden verlängert worden. „Auf […] die Folgen einer Überschreitung wird durch entsprechende Hinweistafeln an den Zufahrten und an mehreren Stellen des Parkplatzareals aufmerksam gemacht“, erklärt eine Sprecherin des Unternehmens. Ziel der Parkraumbewirtschaftung sei es, die vorhandenen Stellplätze in erster Linie für Besucher von Supernova Villach verfügbar zu halten.

Kundenfreundliche Lösung

Auch die Rückmeldungen von Besuchern zur neuen Parkraumüberwachung sind den Betreibern bekannt. „Diese werden individuell geprüft. Wenn nachvollziehbar ist, dass eine Überschreitung der Parkdauer im Zusammenhang mit einem längeren Aufenthalt im Center entstanden ist, bemühen wir uns um eine kulante und kundenfreundliche Lösung und können entsprechende Forderungen in vielen Fällen stornieren lassen“, wird betont. Weiters besteht für Kunden, die aufgrund eines längeren Aufenthalts im Center mehr Zeit benötigen, die Möglichkeit, die Parkdauer über einen Betrieb im Center verlängern zu lassen. „Unsere Mieter wurden darüber bereits informiert“, heißt es weiter. Aktuell wird an einer einfachen QR-Code-Lösung gearbeitet, über die Kunden direkt vor Ort weitere zwei Stunden Parkzeit erhalten können.

*Namen wurden von der Redaktion geändert.