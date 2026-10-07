Task Force „Federaun“ untersucht Serverpark-Pläne

In Villach-Federaun nimmt eine neue Projektidee Form an: Unter dem Titel „Food & Data“ soll auf sechs Hektar eine Serverfarm entstehen, welche die ursprünglich dort geplante Logistikanlage ersetzt – 5 Minuten berichtete. Die dabei entstehende Abwärme dient der Beheizung von Gewächshäusern für regionalen Gemüseanbau und wird zeitgleich in das städtische Fernwärmenetz geleitet. Ziel ist es, Energie, Lebensmittel und Daten in einem regionalen Kreislauf zu vereinen.

Task Force hat ihre Arbeit aufgenommen

Bürgermeister Günther Albel (SPÖ) stellte die Initiative am vergangenen Freitag im Gemeinderat vor. Bereits am darauffolgenden Montag nahm eine gemeinsame Task Force der Fraktionen SPÖ, FPÖ, ÖVP, ERDE und Grüne ihre Arbeit auf, um offene Punkte und das Ausmaß des Vorhabens genauer zu prüfen. „Ich möchte, dass wir gemeinsam und transparent ein Projekt entwickeln, das Villachs Bevölkerung Vorteile bringen soll – von regionalem Gemüse bis zu einer möglichen finanziellen Entlastung bei Fernwärme. Dafür müssen alle Vor- und Nachteile genannt und offen diskutiert werden“, betonen Bürgermeister Günther Albel (SPÖ) sowie die Stadträte und Parteichefs Erwin Baumann (FPÖ) und Christian Pober (ÖVP). In den bevorstehenden Sitzungen sollen die Villacher Prämissen für das Projekt erarbeitet und mögliche Vereinbarungen mit Umsetzungspartnern vorbereitet werden. Fixiert wurden zudem regelmäßige Info-Veranstaltungen für die Villacher Bevölkerung.