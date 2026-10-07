Villach räumt auf: Plogging-Woche geht ins Finale

Villach steht ganz im Zeichen der schwedischen Trendsportart Plogging: Zahlreiche Schülern, Vereine und das Bundesheer sammeln seit Donnerstag Unrat. Am Freitag gipfelt die Aktion in einer Müll-Schau auf dem Rathausplatz.

Die Villacher Plogging-Woche nähert sich ihrem Höhepunkt. Bei Österreichs größter gemeinsamer Müllsammelaktion beteiligen sich seit vergangenem Donnerstag zahlreiche engagierte Bürger – von Schulen, Vereinen und Betrieben bis hin zum Bundesheer. Der Trend stammt aus Schweden und verbindet Joggen mit dem Aufklauben von achtlos entsorgtem Unrat. Dabei zählt nicht das Tempo, sondern der Einsatz für eine saubere Natur. Wer noch mitmachen möchte, bekommt Handschuhe, Müllsäcke und Plogging-T-Shirts im Altstoffsammelzentrum (ASZ) in der Drauwinkelstraße sowie beim Info-Container am Rathausplatz (jeweils 9 bis 16 Uhr).

Finale auf dem Rathausplatz

Am Freitag, 9. Oktober, folgt ab 10 Uhr das Finale auf dem Rathausplatz, bei dem der gesamte gesammelte Unrat ausgestellt wird. Es ist bereits eine beachtliche Menge zusammengekommen. „Was für die einen eine unüberlegte Handlung darstellt, hat Folgen für alle: Achtlos weggeworfener Müll verschmutzt unsere Stadt und kostet Zeit und Geld“, betont Nachhaltigkeitsreferentin Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig (SPÖ). Die Aktion soll gezielt auf dieses Littering-Problem aufmerksam machen.