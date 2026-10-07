Schluss mit Wegsehen: Demonstration setzt Zeichen gegen Gewalt

Demonstration in der Italiener Straße: Die Initiative „StoP – Stadtteile ohne Partnergewalt“ wird am Donnerstag, ab 16 Uhr, ein Zeichen für Zivilcourage und gegen geschlechtsspezifische Gewalt setzen.

Unter dem Motto „Gemeinsam laut sein für ein gewaltfreies Leben von Mädchen* und Frauen*!“ ruft die Initiative „StoP – Stadtteile ohne Partnergewalt“ zu einer Kundgebung in Villach auf. Treffpunkt ist am Donnerstag, dem 8. Oktober 2026, um 16 Uhr beim EqualiZ in der Italiener Straße.

Demonstration in Villach

Der Hintergrund der Aktion ist ernst: In Österreich wurden im Jahr 2026 bis zum Stichtag am 16. September bereits 18 mutmaßliche Femizide sowie 45 Fälle schwerer Gewalt an Mädchen* und Frauen* dokumentiert. Aus diesem Anlass gehen die Aktivisten bereits zum vierten Mal auf die Straße. Mit dem Protest fordern sie mehr Schutz vor geschlechtsspezifischer Gewalt und setzen ein klares Zeichen gegen das Wegsehen und für Zivilcourage, Respekt, Gleichberechtigung und ein gewaltfreies Miteinander. Die Veranstaltung endet voraussichtlich um 17.30 Uhr.