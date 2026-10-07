Villach verlängert Öffi-Umfrage: Fahrgäste können weiter mitreden

Die Stadt Villach verlängert die große BUS:SI-Umfrage zum städtischen Busverkehr bis zum 18. Oktober. Fahrgäste können online Rückmeldungen geben, um das Öffi-Angebot weiter zu verbessern.

Wer beim Villacher Busverkehr Verbesserungspotenzial sieht, bekommt mehr Zeit zur Mitsprache: Die Stadt verlängert die große BUS:SI-Umfrage bis zum 18. Oktober. Ursprünglich hätte die Befragung bereits am 5. Oktober enden sollen. Die Rückmeldungen dienen als Orientierung, um das städtische Öffinetz gezielt weiter auszubauen und anzupassen.

Villach setzt auf Feedback der Bevölkerung

In den vergangenen Jahren wurden bereits optimierte Linienführungen, ein Taktverkehr, der Mikro-ÖV sowie verlängerte Betriebszeiten umgesetzt. Dennoch bleibt die Meinung der Bevölkerung entscheidend. „Auch wenn wir viele wichtige Schritte in die richtige Richtung setzen konnten, wissen wir, dass bei der Attraktivierung des Angebotes noch sehr viel Luft nach oben ist“, erklärt Mobilitätsreferent Stadtrat Sascha Jabali Adeh (ERDE).

Verbesserungswünsche werden gesammelt

Niemand kenne die Stärken und Schwächen besser als die Menschen vor Ort. „Wir wollen es wissen: Wo sehen Sie Verbesserungspotenzial? Wie könnte das Angebot für Sie attraktiver werden? Wo gibt es Probleme? Das und viel mehr fragen wir in den kommenden Wochen online ab“, so Jabali Adeh. Die Ergebnisse bilden die Grundlage für künftige Optimierungen. Die Umfrage richtet sich ausdrücklich auch an Autofahrer, die bisher noch nicht auf den Bus umgestiegen sind.