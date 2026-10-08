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Bild auf 5min.at zeigt einen E-Scooter auf einer Wiese.
Ein 22-Jähriger wurde bei einem Sturz mit seinem E-Scooter schwer verletzt.
Arnoldstein
08/10/2026
Unfall

E-Scooter schafft 74 km/h: 22-Jähriger bei Sturz schwer verletzt

Ein 22-Jähriger kam am Mittwochabend in Arnoldstein (Kärnten) mit seinem E-Scooter zu Sturz und wurde schwer verletzt. Ein anschließender Test brachte ein bemerkenswertes Ergebnis.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(160 Wörter)
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Am Mittwoch, dem 7. Oktober 2026, kam es gegen 18.20 Uhr auf dem Radweg R3 bei Arnoldstein zu einem schweren Unfall. Ein 22-jähriger Mann aus dem Bezirk Villach war mit seinem E-Scooter in Richtung Villach unterwegs. Laut Zeugenaussagen fuhr er mit erhöhter Geschwindigkeit. Als eine Autofahrerin von einem Parkplatz auf die B83 einfahren wollte, stürzte der junge Mann mit seinem E-Scooter. Zu einer Kollision mit dem Auto kam es dabei nicht, wie die Landespolizeidirektion Kärnten berichtet. Der 22-Jährige erlitt bei dem Sturz schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung wurde er mit dem Rettungshubschrauber RK1 in das Klinikum Klagenfurt geflogen.

Scooter schafft 74 km/h

Im Anschluss an den Unfall wurde der E-Scooter einem Rollentest unterzogen. Dabei stellte sich heraus, dass mit dem Fahrzeug eine Geschwindigkeit von 74 km/h erreicht werden kann. Wie schnell der 22-Jährige zum Zeitpunkt des Unfalls tatsächlich unterwegs war, geht aus der Polizeimeldung nicht hervor.

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