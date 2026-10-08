E-Scooter schafft 74 km/h: 22-Jähriger bei Sturz schwer verletzt

Ein 22-Jähriger kam am Mittwochabend in Arnoldstein (Kärnten) mit seinem E-Scooter zu Sturz und wurde schwer verletzt. Ein anschließender Test brachte ein bemerkenswertes Ergebnis.

Am Mittwoch, dem 7. Oktober 2026, kam es gegen 18.20 Uhr auf dem Radweg R3 bei Arnoldstein zu einem schweren Unfall. Ein 22-jähriger Mann aus dem Bezirk Villach war mit seinem E-Scooter in Richtung Villach unterwegs. Laut Zeugenaussagen fuhr er mit erhöhter Geschwindigkeit. Als eine Autofahrerin von einem Parkplatz auf die B83 einfahren wollte, stürzte der junge Mann mit seinem E-Scooter. Zu einer Kollision mit dem Auto kam es dabei nicht, wie die Landespolizeidirektion Kärnten berichtet. Der 22-Jährige erlitt bei dem Sturz schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung wurde er mit dem Rettungshubschrauber RK1 in das Klinikum Klagenfurt geflogen.

Scooter schafft 74 km/h

Im Anschluss an den Unfall wurde der E-Scooter einem Rollentest unterzogen. Dabei stellte sich heraus, dass mit dem Fahrzeug eine Geschwindigkeit von 74 km/h erreicht werden kann. Wie schnell der 22-Jährige zum Zeitpunkt des Unfalls tatsächlich unterwegs war, geht aus der Polizeimeldung nicht hervor.