Eishockey-Kracher: VSV fordert den HCB Südtirol heraus

In der win2day ICE Hockey League wartet die nächste schwere Aufgabe auf den VSV. Mit dem HCB Südtirol kommt das aktuell formstärkste Team der Liga nach Villach. Die Gäste führen die Tabelle mit 18 Punkten aus sieben Spielen an und haben bislang noch kein einziges Match nach 60 Minuten verloren. Fünf Siege in regulärer Spielzeit, ein Erfolg nach Verlängerung sowie eine Niederlage nach Overtime stehen in der Bilanz der Foxes. Mit 28 Toren stellt Bozen die viertbeste Offensive der Liga und kassierte gleichzeitig erst 16 Gegentreffer. Aus den vergangenen fünf Partien holten die Südtiroler vier Siege.

Blau-Weiß jagt den Tabellenführer

Die Blau-Weißen streben vor den eigenen Fans danach, dem Spitzenreiter die erste Niederlage nach regulärer Spielzeit zuzufügen. Der direkte Vergleich verspricht Spannung: In den letzten zehn Begegnungen feierten beide Klubs jeweils fünf Siege. In der Heimhalle hatten die Gäste zuletzt jedoch öfter das bessere Ende für sich. Von den vergangenen drei Duellen in Villach gewannen die Adler lediglich eines – im Dezember 2025 mit 4:1.

Wer setzt sich im Duell durch?

Kadertechnisch sieht es beim Heimteam gut aus. Head Coach Pierre Allard setzt auf dasselbe Aufgebot wie beim Spiel gegen die Vienna Capitals. Einzig Verteidiger Thomas Vallant fehlt weiterhin und absolviert nach seiner Verletzung ein Aufbautraining.