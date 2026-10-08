Kebab-Skandal: Imbiss-Betreiber stehen nach Todesfall vor Gericht

Wegen des tödlichen Ausgangs einer Salmonelleninfektion steht das Betreiber-Duo eines Kebab-Imbisses aus dem Bezirk Villach-Land am heutigen Donnerstag vor dem Landesgericht Klagenfurt. Der Vorwurf wiegt schwer.

Ein Kebab-Verzehr hatte für einen 63-jährigen Kärntner tödliche Folgen: Der Mann starb am 30. Juni 2023 an Multiorganversagen infolge einer Salmonellenvergiftung. Am heutigen Donnerstag müssen sich deshalb zwei Lokalbetreiber aus dem Bezirk Villach-Land vor dem Landesgericht Klagenfurt verantworten.

Hygiene-Mängel?

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Gastro-Paar vor, die im Gastgewerbe vorgeschriebenen Hygiene- und Zubereitungsstandards missachtet und dadurch den Tod des Mannes verursacht zu haben. Demnach wird ihnen einerseits das Vergehen der fahrlässigen Tötung, als auch das Vergehen der fahrlässigen Gemeingefährdung nach dem Lebensmittel-, Sicherheits- und Verbrauchergesetz zur Last gelegt. Sie bekannten sich Medienberichten zufolge nicht schuldig.

Verhandlung läuft

Im Falle eines Schuldspruchs droht den Betreibern eine Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren. Das Gerichtsurteil wird für den Nachmittag erwartet, die Verhandlung läuft derzeit. Für die Beschuldigten gilt bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung die Unschuldsvermutung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.10.2026 um 10:42 Uhr aktualisiert