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/ ©Frierss / Martin Hofmann
Ein Bild auf 5min.at zeigt Christoph, Andrea, Alexandra und Kurt Frierss vor dem Feinkostgeschäft „Frierss am See“.
Frierss am See bleibt in Velden.
Velden am Wörthersee
08/10/2026
Pop-up war Erfolg

Feinkostgeschäft bleibt dauerhaft in Velden

Der Kärntner Familienbetrieb "Frierss" zog Mitte Mai in das ehemalige Geschäftslokal der Fleischerei Goritschnigg in Velden am Wörthersee ein - und ist gekommen, um zu bleiben.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(105 Wörter)
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Ursprünglich war nur eine Pop-up-Filiale am Casinoplatz in Velden angedacht. 5 Minuten berichtete. Doch die Saison war offenbar derart erfolgreich dass das Frierss kurzerhand entschied, am Wörthersee zu bleiben. „Wir freuen uns sehr, Velden nun als unseren fünften Feinkoststandort bestätigen zu können“, betont Geschäftsführer Christoph Frierss. Ausschlaggebend für die Entscheidung sei die positive Resonanz seit der Eröffnung Ende Mai gewesen.

Ein Bild auf 5min.at zeigt das Team des Feinkostgeschäfts „Frierss am See“.
©Frierss / Martin Hofmann
Das Team des Feinkostgeschäfts „Frierss am See“ freut sich auf euch.

Saisonal wechselnde Auswahl

Das Frierss-Sortiment wird kontinuierlich an die jeweilige Jahreszeit angepasst. Für die schnelle Einkehr stehen auch weiterhin herzhafte Gerichte wie Schweinsbraten, Wiener Schnitzel sowie unterschiedliche Leberkäsesorten bereit.

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