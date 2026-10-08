Feinkostgeschäft bleibt dauerhaft in Velden

Der Kärntner Familienbetrieb "Frierss" zog Mitte Mai in das ehemalige Geschäftslokal der Fleischerei Goritschnigg in Velden am Wörthersee ein - und ist gekommen, um zu bleiben.

Ursprünglich war nur eine Pop-up-Filiale am Casinoplatz in Velden angedacht. 5 Minuten berichtete. Doch die Saison war offenbar derart erfolgreich dass das Frierss kurzerhand entschied, am Wörthersee zu bleiben. „Wir freuen uns sehr, Velden nun als unseren fünften Feinkoststandort bestätigen zu können“, betont Geschäftsführer Christoph Frierss. Ausschlaggebend für die Entscheidung sei die positive Resonanz seit der Eröffnung Ende Mai gewesen.

©Frierss / Martin Hofmann Das Team des Feinkostgeschäfts „Frierss am See“ freut sich auf euch.

Saisonal wechselnde Auswahl

Das Frierss-Sortiment wird kontinuierlich an die jeweilige Jahreszeit angepasst. Für die schnelle Einkehr stehen auch weiterhin herzhafte Gerichte wie Schweinsbraten, Wiener Schnitzel sowie unterschiedliche Leberkäsesorten bereit.