450 Experten beraten in Villach über Energie der Zukunft

Die Jubiläumskonferenz widmet sich in diesem Jahr zentralen Zukunftsfragen: Digitalisierung, Künstliche Intelligenz, Rechenzentren, Investitionen und Wettbewerbsfähigkeit stehen im Mittelpunkt der Debatten. Nationale und internationale Fachleute erörtern, wie technologische Fortschritte bereits heute Energiesysteme optimieren und wie die Versorgung von morgen sicher, leistbar sowie kundenorientiert gestaltet werden kann.

Stromnetz der Zukunft

Im ersten Themenblock bilden Investitionen und digitale Infrastruktur das Fundament. Fachexperten aus Forschung und Wirtschaft – darunter Sabine Erlinghagen (Siemens Grid Software), Gerhard Friedrich (Uni Klagenfurt), Robert Gfrerer (Silicon Alps Cluster) und Clemens Wasner (AI Austria) – beleuchten die Rolle intelligenter Stromnetze. Der zweite Block richtet den Blick auf Innovation und Wettbewerb. Referenten wie Jan Lozek (Future Energy Ventures), Jeannette Gorzala (ACT AI NOW), Christoph Zehetner (INERCOMP) und Claudia Lorenz (ZVEI) diskutieren über neue Geschäftsmodelle und regulatorische Rahmenbedingungen. Dass Technologie alleine nicht reicht, betont Keynote-Speaker Cristián Gálvez in seinem Vortrag zur menschlichen Komponente des Wandels. „Transformationsprojekte scheitern nie an den Argumenten, sondern an der Kommunikation. Das Rad der Veränderung dreht sich immer schneller. Held:innen warten nicht darauf, dass es stehen bleibt, sie stürzen sich in das Land des Abenteuers.“

Kelag setzt auf Digitalisierung

Die wirtschaftliche und gesellschaftliche Tragweite streichen auch die Unternehmensführung und die Politik heraus. Kelag-Vorstand Reinhard Draxler unterstreicht die Notwendigkeit raschen Handelns: „Wer heute in intelligente Netze, digitale Infrastruktur und Innovation investiert, schafft die Grundlage für eine sichere, leistbare und wettbewerbsfähige Energieversorgung von morgen.“ Sein Vorstands-Kollege Danny Güthlein ergänzt, dass der Nutzen direkt beim Verbraucher ankommen müsse: „Digitalisierung, intelligente Energielösungen und neue Geschäftsmodelle helfen uns, Energieversorgung einfacher, effizienter und kundenorientierter zu gestalten.“

Politik zur Energiewende in Kärnten

Von politischer Seite hebt Energielandesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP) die Bedeutung regionaler Rahmenbedingungen hervor: „Digitalisierung und Energiewende eröffnen Chancen für Wertschöpfung, Beschäftigung und Wettbewerbsfähigkeit.“ SPÖ-Klubobmann Luca Burgstaller mahnt gleichzeitig die soziale Ausgewogenheit an: „Die Energie- und Digitalisierungstransformation wird nur dann erfolgreich sein, wenn sie wirtschaftliche Chancen mit sozialer Verantwortung verbindet.“ Neben etablierten Branchengrößen gehört die Bühne auch dem Nachwuchs: Studierende der CU Hochschule Kärnten präsentieren im Rahmen eines Projekt-Pitchs innovative Ideen aus den Bereichen Entrepreneurship und Technologie.