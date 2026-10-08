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Ein Bild auf 5min.at zeigt den Polizeihubschrauber über Bad Bleiberg.
Der Polizeihubschrauber kreist über Bad Bleiberg.
Bad Bleiberg
08/10/2026
Donnerstagnachmittag

Ehepaar in Bad Bleiberg überfallen: Fahndung läuft auf Hochtouren

Zu einer Home-Invasion ist es am Donnerstag in Bad Bleiberg gekommen. Ein Ehepaar ist im eigenen Zuhause von bislang unbekannten Tätern überfallen worden. Die Fahndung läuft auf Hochtouren.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(109 Wörter)
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Donnerstagnachmittag meldeten 5 Minuten-Leser verstärktes Polizeiaufgebot im Bereich von Bad Bleiberg im Bezirk Villach-Land. Rund um das Gemeindegebiet wurden Straßensperren errichtet – etwa in Heiligengeist. Auch der Polizeihubschrauber befindet sich in der Luft.

Ehepaar im eigenen Zuhause überfallen

Auf Nachfrage von 5 Minuten bestätigt Waltraud Dullnigg, Sprecherin der Landespolizeidirektion Kärnten, dass es einen Raubüberfall gegeben hat. „Es handelte sich um eine sogenannte Home Invasion (deutsch: Eigenheim-Invasion)“, erläutert Dullnigg. Ersten Informationen zufolge ist ein älteres Ehepaar von mehreren bislang unbekannten Täter Zuhause überrascht worden. Die Fahndung läuft bereits auf Hochtouren. Nähere Informationen folgen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.10.2026 um 16:05 Uhr aktualisiert
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