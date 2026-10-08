Ehepaar in Bad Bleiberg überfallen: Fahndung läuft auf Hochtouren

Zu einer Home-Invasion ist es am Donnerstag in Bad Bleiberg gekommen. Ein Ehepaar ist im eigenen Zuhause von bislang unbekannten Tätern überfallen worden. Die Fahndung läuft auf Hochtouren.

Donnerstagnachmittag meldeten 5 Minuten-Leser verstärktes Polizeiaufgebot im Bereich von Bad Bleiberg im Bezirk Villach-Land. Rund um das Gemeindegebiet wurden Straßensperren errichtet – etwa in Heiligengeist. Auch der Polizeihubschrauber befindet sich in der Luft.

Ehepaar im eigenen Zuhause überfallen

Auf Nachfrage von 5 Minuten bestätigt Waltraud Dullnigg, Sprecherin der Landespolizeidirektion Kärnten, dass es einen Raubüberfall gegeben hat. „Es handelte sich um eine sogenannte Home Invasion (deutsch: Eigenheim-Invasion)“, erläutert Dullnigg. Ersten Informationen zufolge ist ein älteres Ehepaar von mehreren bislang unbekannten Täter Zuhause überrascht worden. Die Fahndung läuft bereits auf Hochtouren. Nähere Informationen folgen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.10.2026 um 16:05 Uhr aktualisiert