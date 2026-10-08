Oscar Antoli Quartett im CCV: Musikalische Weltreise in Villach

Ein außergewöhnliches Konzert gibt es kommende Woche, genau am 15. Oktober, im Congress Center Villach zu hören: Im Oscar Antolí Quartett verbinden sich nämlich mediterrane Melodien mit orientalischen Klangfarben, Flamenco, Balkan-Jazz und lateinamerikanischen Rhythmen. Die vier Musiker überschreiten dabei spielerisch die Grenzen zwischen Tradition und Gegenwart, Komposition und Improvisation, teilt die Stadt Villach in einer Aussendung mit.

Besonderes Erlebnis

Namensgeber und musikalischer Kopf des Ensembles ist der Klarinettist und Komponist Oscar Antolí. Auf Klarinette, Bassklarinette und Kaval verbindet er mediterrane Melodien mit orientalischen Einflüssen. Gitarrist Rainer Maria Nero bringt die Klangwelt des Flamencos und die Freiheit und Offenheit des Jazz ein. Marko Ferlan sorgt mit E-Bass und Bassukulele für ein variables, rhythmisches Fundament, ergänzt um Elemente des Balkan-Jazz. Und Carlos Ronda Mas erweitert den Sound um mediterrane und lateinamerikanische Grooves. Im Mittelpunkt steht das Zusammenspiel: Vier eigenständige Musiker bringen ihre unterschiedlichen musikalischen Erfahrungen gleichberechtigt ein und entwickeln daraus eine gemeinsame Sprache. Das Ergebnis ist warm, melodisch und rhythmisch facettenreich – Musik, die von Begegnungen, Reisen und Erinnerungen erzählt und dabei Raum für eigene Bilder und Assoziationen lässt, heißt es weiter. Tickets gibt es in allen Ö-Ticket Vorverkaufsstellen und auf der Website.