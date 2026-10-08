„Aus dem Dorf – für das Dorf“: Bauernmarkt und buntes Miteinander

Wenn regionaler Genuss, kulturelle Vielfalt und gelebte Nachbarschaft aufeinandertreffen, verwandelt sich der Schulhof in Lind ob Velden in ein lebendiges Zentrum der Begegnung.

Die Ortsgemeinschaft Lind ob Velden lädt am Freitag, dem 16. Oktober, ab zehn Uhr zum traditionellen Bauernmarkt ein. Unter dem Leitgedanken „Aus dem Dorf – für das Dorf“ setzt die Veranstaltung ein klares Zeichen für den Zusammenhalt: Schule, Kindergarten und Dorfgemeinschaft wachsen an diesem Vormittag spürbar zusammen.

Kulturelles Programm und kulinarische Vielfalt

Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Kulturprogramm sowie eine breite Palette an heimischen Spezialitäten direkt von den Erzeugern, heißt es in einer Aussendung. Abgerundet wird das kulinarische Angebot durch ausgewählte Genussmomente aus den Nachbarländern, die den Markt auch über die Ortsgrenzen hinaus zu einem beliebten Treffpunkt machen. Lind präsentiert sich als offener Ort für Jung und Alt, um ins Gespräch zu kommen, Bekannte zu treffen und das dörfliche Miteinander zu pflegen.