„Haut/Nah“: Villach hat eine neue Kassenhautärztin

Ein verdächtiges Muttermal, ein hartnäckiger Hautausschlag oder eine Allergie? In Villach gibt es seit Kurzem eine neue Adresse für solche Beschwerden. Anfang Oktober hat eine Kassenhautärztin ihre Praxis eröffnet.

Seit 1. Oktober 2026 gibt es in Villach eine neue Kassenhautärztin: In der Ossiacher Zeile 7 hat Dr. Gunilla Pietsch ihre Ordination „Haut/Nah“ eröffnet. Behandelt werden sowohl Erwachsene als auch Kinder und Jugendliche.

Von der Muttermalkontrolle bis zur kleinen OP

Ob auffällige Muttermale, Hautausschläge oder Allergien: In der neuen Praxis können Patienten mit unterschiedlichen Hautproblemen vorstellig werden. Das Angebot reicht von der allgemeinen Dermatologie über Hautkrebsvorsorge und Muttermalkontrollen bis hin zur Behandlung von Geschlechtskrankheiten und Beschwerden im Intimbereich. Auch kleinere operative Eingriffe gehören zum Leistungsspektrum.

Erfahrung aus Wien, Zürich und München

Die Fachärztin für Haut- und Geschlechtskrankheiten bringt internationale Erfahrung mit nach Villach. Nach ihrer Ausbildung an der Medizinischen Universität Wien war Pietsch unter anderem in Zürich, München und Klagenfurt tätig. Ihre Schwerpunkte liegen heute in der allgemeinen und operativen Dermatologie. „Mir ist wichtig, dermatologische Beschwerden sorgfältig abzuklären, verständlich zu erklären und Patientinnen und Patienten persönlich und fachärztlich fundiert zu begleiten“, erklärt die Medizinerin auf ihrer Homepage.

Das sind die Ordinationszeiten: Montag : 8.30 bis 13.30 Uhr

Dienstag : 8.30 bis 13.30 Uhr

Mittwoch : 14 bis 17 Uhr

Donnerstag : 8.30 bis 13.30 Uhr

Freitag: 8.30 bis 12.30 Uhr (ausschließlich OP-Terminambulanz)

Freitag für OPs reserviert

Um längere Wartezeiten zu vermeiden, bittet Dr. Pietsch um eine vorherige Terminvereinbarung. Diese ist online oder telefonisch (+43 4242/40704) möglich. Auch bei akuten Hautproblemen sollen sich Patienten zunächst telefonisch anmelden. Freitags werden keine Akutpatienten angenommen, da dieser Vormittag ausschließlich für geplante Eingriffe reserviert ist.