Aus alter Villacher Schule werden neue Mietwohnungen

Wo früher Schüler unterrichtet wurden und später Künstler ein Zuhause fanden, sollen bald Menschen wohnen: Die ehemalige Schule in St. Martin in Villach wird umgebaut. Insgesamt entstehen dort zwölf geförderte Mietwohnungen.

Ein frischer Wind weht schon bald in der alten Volksschule St. Martin. Das geschichtsträchtige Gebäude, das zuletzt als „Haus der künstlerischen Begegnung“ genutzt wurde, bekommt eine neue Aufgabe. Die Wohnbaugenossenschaft „meine Heimat“ wird die ehemalige Schule generalsanieren und in ein Wohnhaus verwandeln. Die Arbeiten sollen noch heuer beginnen, schon Anfang 2028 sollen die ersten Mieter einziehen können. Dabei bleibt das bestehende Gebäude erhalten. Zusätzliche Flächen müssen für die zwölf Wohnungen also nicht verbaut werden.

300 neue geförderte Wohnungen für Villach

Das Projekt in St. Martin ist allerdings nur eines von mehreren Bauvorhaben in Villach. Insgesamt befinden sich derzeit rund 300 geförderte Wohnungen in Umsetzung. In Vassach können beispielsweise bereits in den kommenden Tagen die Bewohner von 48 neuen Wohnungen einziehen. Weitere Projekte gibt es in St. Magdalen, Maria Gail, Neue Heimat, St. Martin und Völkendorf.

Günstiger wohnen

Für Wohnungssuchende könnte sich das finanziell durchaus lohnen: Laut Bürgermeister Günther Albel (SPÖ) liegen die Mieten in geförderten Wohnanlagen im Schnitt um bis zu 28 Prozent unter jenen auf dem privaten Wohnungsmarkt. „Deshalb kämpfen wir bei der Landesre

gierung um jedes einzelne Projekt“, betont der Bürgermeister. Bei den derzeitigen 300 Wohnungen soll es nicht bleiben. Auch im Zuge der geplanten Stadtentwicklungsprojekte am Westbahnhof und im NikolaiQuartier sollen zusätzliche geförderte Mietwohnungen entstehen.