Brutale Home Invasion in Bad Bleiberg: Polizei gibt nähere Details bekannt

Sie drangen am helllichten Tag in sein Zuhause ein, fesselten ihn und schlugen brutal auf ihn ein: Nach dem Überfall auf einen 78-Jährigen in Bad Bleiberg kommen nun erschütternde Details ans Licht.

Nach dem brutalen Überfall auf ein Paar in Bad Bleiberg am Donnerstag, dem 8. Oktober, sind nun weitere erschütternde Details bekannt geworden. Die Polizei schildert die „Home Invasion“ wie folgt: Mindestens zwei maskierte Täter drangen gegen 14 Uhr in das Wohnhaus in Bad Bleiberg ein. Im Haus befanden sich der 78-jährige Hausherr, seine pflegebedürftige Lebensgefährtin und deren 67-jährige Pflegehelferin.

„Massive Gewalt“ gegen 78-Jährigen

Die Täter gingen laut Polizei mit massiver Gewalt gegen den Hausbesitzer vor. Sie fesselten ihn und zwangen ihn unter Drohungen, gemeinsam mit ihnen das Haus nach Wertgegenständen zu durchsuchen. Doch damit nicht genug: „Aufgrund der offensichtlichen Verletzungen des Mannes dürfte er mehrfach geschlagen und getreten worden sein“, so die Polizei. Auch ein Messer dürften die Unbekannten nach aktuellem Ermittlungsstand bei sich gehabt haben.

78-Jähriger im Krankenhaus

Wie viel die Täter bei dem brutalen Überfall erbeuteten, ist derzeit noch unklar. Nach kurzer Zeit verließen sie das Wohnhaus und flüchteten. Die Pflegehelferin verständigte daraufhin die Nachbarn, von wo aus die Polizei alarmiert wurde. Der 78-Jährige erlitt bei dem Überfall Verletzungen und musste ins Landeskrankenhaus Villach gebracht werden. Seine Lebensgefährtin und die 67-jährige Pflegehelferin blieben zumindest körperlich unverletzt.

Messer sichergestellt

Infolge der Tat war es am Donnerstagnachmittag rund um Bad Bleiberg zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Zahlreiche Streifen suchten nach den Flüchtigen, auch ein Polizeihubschrauber kreiste über dem Gebiet. Unter anderem wurden Straßensperren im Bereich Heiligengeist eingerichtet. Die Fahndung blieb jedoch zunächst ohne Erfolg.

Bei der Spurensicherung entdeckten die Ermittler jedoch ein Messer, das mit hoher Wahrscheinlichkeit bei dem Überfall verwendet wurde. Es wurde sichergestellt und soll nun kriminaltechnisch untersucht werden. Die weiteren Ermittlungen führt das Landeskriminalamt Kärnten.

Polizei bittet Bevölkerung um Mithilfe

Da die Täter weiterhin auf der Flucht sind, richtet sich die Polizei nun mit einem Zeugenaufruf an die Bevölkerung. Gesucht werden Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Bad Bleiberg und den umliegenden Gemeinden. Auch Beobachtungen aus den Tagen vor dem Überfall könnten für die Ermittler wichtig sein. Hinweise nimmt das Landeskriminalamt Kärnten unter der Telefonnummer 059133 203333 entgegen. Angaben werden vertraulich behandelt und können auch bei jeder Polizeidienststelle gemacht werden.

Anrainerin: „Jetzt schließe ich ab“

Nicht nur bei dem Ehepaar, sondern auch im Ort hat der gewaltsame Vorfall Spuren hinterlassen. Eine Bad Bleibergerin schildert gegenüber 5 Minuten ihre Gefühle: „Wir hätten alle nicht gedacht, dass so etwas bei uns passiert. Ich habe bisher meine Wohnungstür untertags offen gelassen, jetzt schließe ich die auch ab.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.10.2026 um 09:48 Uhr aktualisiert