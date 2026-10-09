Hier spielt die Musik: Villach sucht Bands für freien Proberaum

Ihr spielt in einer Band, aber euch fehlt der Platz zum Proben? Dann könnte dieses Angebot der Stadt Villach interessant sein: Ab Dezember steht jungen Musikern wieder ein eigener Bandproberaum in St. Martin zur Verfügung.

Wenn du im Proberaum in St. Martin den Ton angeben willst, kannst du dich noch bis Ende Oktober bewerben.

Wenn du im Proberaum in St. Martin den Ton angeben willst, kannst du dich noch bis Ende Oktober bewerben.

Wer mit seiner Band regelmäßig proben möchte, braucht Platz. Genau daran scheitert es bei jungen Musikern aber häufig. Die Stadt Villach stellt deshalb einen Bandproberaum in St. Martin zur Verfügung, der ab 1. Dezember neu vergeben wird. Interessierte Bands können sich noch bis Ende Oktober dafür bewerben.

Wer kann sich bewerben?

Das Angebot richtet sich vor allem an junge Musikgruppen, deren Mitglieder mehrheitlich unter 18 Jahre alt sind. Auch Bands, die gerade erst ihre ersten musikalischen Schritte machen, werden bevorzugt. Im Proberaum können sie sich künftig regelmäßig treffen und gemeinsam musizieren.

Anmeldung bis Ende Oktober möglich

Wer den Proberaum nutzen möchte, kann sich direkt beim Jugendzentrum in der Gerbergasse 29 melden. Die Bewerbungsfrist endet am 31. Oktober 2026. Übrigens: Das Jugendzentrum bietet seit heuer auch tageweise Übungsmöglichkeiten für Gitarre und Schlagzeug an.