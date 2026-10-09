Vier Pfoten, eine Mission: Villacher Rettungshunde haben Grund zu feiern

Ob im dichten Wald, zwischen Trümmern oder mitten in der Stadt: Wenn Menschen vermisst werden, können speziell ausgebildete Rettungshunde bei der Suche helfen. In Villach gibt es dafür seit 15 Jahren eine eigene Staffel.

Anfang Oktober 2011 wurde die Villacher Staffel der Österreichischen Rettungshundebrigade (ÖRHB) von Kirsten und Helmut Kaltenegger reaktiviert. Heute, 15 Jahre später, gehören ihr 14 ehrenamtliche Mitglieder an. Sieben von ihnen sind Hundeführer, die gemeinsam mit ihren Vierbeinern für die Suche nach vermissten Personen trainieren. Die anderen sieben Mitglieder unterstützen sie als Helfer.

Vom Wald bis zum eingestürzten Gebäude

Dabei ist nicht jeder Rettungshund für dieselben Aufgaben ausgebildet. Bei der sogenannten Flächensuche durchstöbern die Vierbeiner beispielsweise größere Waldgebiete nach vermissten Menschen. Trümmersuchhunde kommen hingegen dort zum Einsatz, wo Personen unter eingestürzten Gebäudeteilen vermutet werden. Beim sogenannten Mantrailing verfolgen Hunde anhand eines individuellen Geruchs die Spur eines bestimmten Menschen.

Regelmäßige Trainings sind das A und O

Damit das im Ernstfall funktioniert, trainieren die Villacher Rettungshundeteams regelmäßig unter verschiedenen Bedingungen. Auf dem Gelände des ehemaligen Zillerbades in Villach-Warmbad stehen unter anderem Gehorsamsübungen und kleinere Suchaufgaben auf dem Programm. Für größere Suchübungen geht es in die Wälder rund um Villach, auf Trümmergelände oder mitten ins Stadtgebiet.

©zVg Momentan gehören 14 engagierte Mitglieder zur ÖRHB Staffel Villach.

Auch die Helfer müssen viel können

Doch nicht nur die Hunde müssen gut ausgebildet sein. Auch die Menschen hinter den Einsätzen brauchen einiges an Wissen. Die sieben Helfer der Staffel übernehmen beispielsweise Aufgaben beim Funk, bei der Ersten Hilfe oder bei der Orientierung im Suchgebiet. Außerdem unterstützen sie die Ausbildung der Vierbeiner. Dabei kommt es unter anderem darauf an, das Verhalten der Hunde richtig zu deuten und sie im passenden Moment zu belohnen. Staffelführerin Kirsten Kaltenegger setzt im Übrigen auf eine gewaltfreie Ausbildung, die sich an den Stärken und Bedürfnissen der einzelnen Hunde orientiert. Auch die Mitglieder bilden sich laufend weiter, etwa in den Bereichen Drohneneinsatz, Einsatzkoordination und Einsatzfahrzeuge.

Internationaler Austausch

Unterstützung und Erfahrungsaustausch gibt es auch über die Landesgrenzen hinaus. Mindestens einmal im Jahr reisen mehrere Rettungshundestaffeln des Deutschen Roten Kreuzes, unter anderem aus Reutlingen und Wangen, zu einem gemeinsamen Trainingslager nach Villach. Auch mit den regionalen Blaulichtorganisationen arbeitet die Staffel zusammen.

„Menschen finden, wenn sie vermisst werden“

Für Kirsten Kaltenegger ist die Rettungshundearbeit ein wichtiger Teil ihres Lebens. Seit 21 Jahren engagiert sie sich dafür, 15 davon in Villach. „Dieses Ehrenamt braucht ein starkes Team, laufende Ausbildung und auch den Rückhalt der Familie. Unser gemeinsames Ziel ist es, Menschen zu finden, wenn sie vermisst werden“, erklärt die Staffelführerin.