700 Kilo Müllberg: „Wir hätten gerne weniger gesammelt“

Eine Woche lang wurde in Draustadt intensiv geploggt – 5 Minuten berichtete. Insgesamt 1.200 Teilnehmende trugen 700 Kilo Unrat zusammen. Die feierliche Präsentation des Müllberges fand am Freitag auf dem Rathausplatz statt. Im Zentrum des Finales standen die Volksschüler aus Auen und Lind, die die gesamte Woche über eifrig sammelten. „Die Kinder wissen schon, dass man Müll nicht achtlos wegwirft. Sie tragen diese Botschaft in die Welt hinaus. Ich bedanke mich bei den Pädagogen und den Kindern für das große Engagement“, betonte Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig (SPÖ). Unterstüzt wurde das Projekt zudem von der Infineon, dem Bundesheer und dem LC Villach, dessen Läufer zwei eigene Plogging-Treffs veranstalteten.

©Privat / KK Die Schüler der Volksschule Auen halfen fleißig mit.

Wichtiger Beitrag zur Bewusstseinsbildung

Zugleich verwies die Nachhaltigkeitsreferentin auf die Kehrseite hin: „Wir hätten gerne weniger als 700 Kilo Müll gesammelt. Was für die einen eine unüberlegte Handlung darstellt, hat Folgen für alle: Achtlos weggeworfener Müll verschmutzt unsere Stadt und kostet Zeit und Geld.“ Mit Blick auf das große Ganze resümierte Katholnig: „Ob jung oder alt, ob Schule, Verein oder Betrieb: 1.200 Menschen haben im Rahmen der Plogging-Woche gemeinsam angepackt und Verantwortung für eine saubere Umwelt übernommen. Das zeigt, wie stark der Zusammenhalt in unserer Stadt ist.“