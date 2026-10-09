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/ ©Stadt Villach / Gert Steinthaler
Ein Bild auf 5min.at zeigt den Technologiepark Villach von oben. Dahinter geht die Sonne unter.
Spannende Einblicke in die Welt von morgen gibt es am 16. Oktober im Technologiepark Villach.
Villach
09/10/2026
Am 16. Oktober

Wissenschaft hautnah: Technologiepark Villach öffnet seine Türen

Der Technologiepark Villach feiert sein 25-jähriges Bestehen und lädt am Freitag, dem 16. Oktober 2026,zum Tag der offenen Tür nach St. Magdalen ein. Besucher erwarten spannende Einblicke.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(242 Wörter)
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Blick hinter die Kulissen: Anlässlich seines 25-jährigen Jubiläums öffnet der Technologiepark Villach in St. Magdalen seine Türen für die Öffentlichkeit. Am 16. Oktober können Interessierte von 9 bis 15.30 Uhr die teilnehmenden Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Bildungspartner besuchen und Einblicke in deren tägliche Arbeit, aktuelle Projekte und innovative Technologien gewinnen.

Reinraum und Quantenphysik

Vor Ort präsentieren sich zahlreiche Institutionen, darunter die Fachhochschule Kärnten mit ihrem Admire- und Medientechniklabor, build! sowie die GPS. Ein Highlight bildet die Besichtigung von Österreichs größtem Forschungsreinraum, der von den Silicon Austria Labs betrieben wird. Für Familien steht zudem das Mini Educational Lab bereit, um Wissenschaft hautnah zu erleben. Ein weiterer Programmpunkt: Quantenphysikerin Beatrix Hiesmayr (IT:U Linz) steht von 10 bis 11 Uhr im Auditorium mit einem Quantenkoffer für Fragen bereit. Sie erklärt: „Im Alltag wird man nie erleben, dass ein Mensch gleichzeitig durch zwei getrennte Türen geht. In der Quantenwelt können Teilchen jedoch mehrere Möglichkeiten zugleich einnehmen.“

Ein Bild auf 5min.at zeigt Kinder beim Experimentieren. Eine Wissenschaftlerin hilft ihnen dabei.
©Stadt Villach / Marta Gillner
Im Mini Educational Lab entdecken Kinder spielerisch die Welt der MINT-Fächer.

25 Jahre Innovation

Geschäftsführer Bernhard Lamprecht betont: „Der Tag der offenen Tür bietet die Gelegenheit, den Technologiepark Villach und seine Entwicklung hautnah zu erleben. Seit 25 Jahren entstehen hier neue Ideen, Technologien und Kooperationen. Aus einem ehemaligen Industrieareal ist ein internationaler Technologie- und Bildungsstandort geworden.“ Seit der Eröffnung des ersten Gebäudes im Jahr 2001 hat sich der Technologiepark kontinuierlich weiterentwickelt. Heute sind dort mehr als 40 Unternehmen und Organisationen angesiedelt.

Tag der offenen Tür

  • Wann: 16. Oktober 2026, zwischen 9 und 15.30 Uhr
  • Wo: Europastraße 12, 9500 Villach
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