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Ein Bild auf 5min.at zeigt Besucher des Bermandlfestes in Bad Bleiberg.
Der Perschaplatz in Bad Bleiberg stand Mitte September ganz im Zeichen der Volkskultur.
Bad Bleiberg
09/10/2026
Tradition feiern
#goodnews

So stimmungsvoll war das Bergmandlfest in Bad Bleiberg

Tradition trifft Gemeinschaft: Bei traumhaftem Spätsommerwetter feierten zahlreiche Besucher am 12. September 2026 auf dem Perschaplatz in Bad Bleiberg das 26. Bergmandlfest.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(146 Wörter)
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Das 26. Bergmandlfest lockte Mitte September zahllose Gäste nach Bad Bleiberg im Bezirk Villach-Land. Neben regionalen Ausstellern und traditioneller Handwerkskunst – darunter Vorführungen eines Kunstschmieds – kamen auch Feinschmecker auf ihre Kosten. Das Baron Café aus Bad Bleiberg sowie Fleisch und Wurst Potocnik aus Villach kümmerten sich um das leibliche Wohl.

Tradition und Musik

Für stimmungsvolle Töne zeigten sich die Erzbergmusikanten und ein slowenisches Akkordeon-Orchester verantwortlich. Ein sportlicher Höhepunkt war der Bergbau-Wettbewerb, bei dem Teams beim Druckluftbohren und bei Geschicklichkeitstests gegeneinander antraten „Das Bergmandlfest zeigt jedes Jahr aufs Neue, wie lebendig unsere Bergbautradition in Bad Bleiberg ist. Mein Dank gilt allen, die zum Gelingen des Festes beigetragen haben“, betonte Bürgermeister Christian Hecher (ULB). Ein besonderer Dank für die Organisation geht an den Bergmännischen Kulturverein mit Obmann Robert Heuberger und Vize Herbert Preiml.

Ein Bild auf 5min.at zeigt Besucher des Bermandlfestes in Bad Bleiberg.
©Christian Fatzi |
Eindrücke vom Bermandlfest in Bad Bleiberg.

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KI-Hinweis: Künstliche Intelligenz kam lediglich unterstützend zum Einsatz, der Text wurde überwiegend von der Redaktion verfasst und sorgfältig geprüft.

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