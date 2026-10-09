So stimmungsvoll war das Bergmandlfest in Bad Bleiberg

Tradition trifft Gemeinschaft: Bei traumhaftem Spätsommerwetter feierten zahlreiche Besucher am 12. September 2026 auf dem Perschaplatz in Bad Bleiberg das 26. Bergmandlfest.

Das 26. Bergmandlfest lockte Mitte September zahllose Gäste nach Bad Bleiberg im Bezirk Villach-Land. Neben regionalen Ausstellern und traditioneller Handwerkskunst – darunter Vorführungen eines Kunstschmieds – kamen auch Feinschmecker auf ihre Kosten. Das Baron Café aus Bad Bleiberg sowie Fleisch und Wurst Potocnik aus Villach kümmerten sich um das leibliche Wohl.

Tradition und Musik

Für stimmungsvolle Töne zeigten sich die Erzbergmusikanten und ein slowenisches Akkordeon-Orchester verantwortlich. Ein sportlicher Höhepunkt war der Bergbau-Wettbewerb, bei dem Teams beim Druckluftbohren und bei Geschicklichkeitstests gegeneinander antraten „Das Bergmandlfest zeigt jedes Jahr aufs Neue, wie lebendig unsere Bergbautradition in Bad Bleiberg ist. Mein Dank gilt allen, die zum Gelingen des Festes beigetragen haben“, betonte Bürgermeister Christian Hecher (ULB). Ein besonderer Dank für die Organisation geht an den Bergmännischen Kulturverein mit Obmann Robert Heuberger und Vize Herbert Preiml.

©Christian Fatzi | Eindrücke vom Bermandlfest in Bad Bleiberg.