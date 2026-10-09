Spannung bis zum Schluss: VSV ringt Südtirol nieder

Nach einem packenden Heimspiel in der Villacher Stadthalle belohnt sich der EC VSV am Freitagabend mit einem Overtime-Sieg gegen den HCB Südtirol.

In der Villacher Stadthalle trafen der EC VSV und der HCB Südtirol aufeinander. Das Heimspiel begann am Freitagabend um 19.15 Uhr. Die Gäste aus Südtirol gingen durch Treffer von Daniel Gellon und Cristiano Digiacinto früh mit 0:2 in Führung, ehe Kevin Hancock in der 17. Minute auf 1:2 verkürzte. Im zweiten Drittel glich Ryan Sproul zunächst für den VSV aus, bevor Cole Schneider in Minute 35 den HCB Südtirol wieder mit 2:3 in Front brachte.

Hochspannung in der Stadthalle

Zu Beginn des letzten Spielabschnitts besorgte Joël Teasdale mit seinem Treffer den 3:3-Ausgleich. Nach 60 absolvierten Minuten stand es immer noch unentschieden zwischen den Kontrahenten. Damit ging die Partie in die Verlängerung. Mit einer starken Leistung macht Elias Wallenta den Sack zu und sichert den Adlern den verdienten Sieg.