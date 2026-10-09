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Ein Bild auf 5min.at zeigt zwei Eishockeyspieler.
Der EC VSV empfing am Freitagabend den HCB Südtirol.
Villach
09/10/2026
Heimspiel

Spannung bis zum Schluss: VSV ringt Südtirol nieder

Nach einem packenden Heimspiel in der Villacher Stadthalle belohnt sich der EC VSV am Freitagabend mit einem Overtime-Sieg gegen den HCB Südtirol.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(141 Wörter)
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In der Villacher Stadthalle trafen der EC VSV und der HCB Südtirol aufeinander. Das Heimspiel begann am Freitagabend um 19.15 Uhr. Die Gäste aus Südtirol gingen durch Treffer von Daniel Gellon und Cristiano Digiacinto früh mit 0:2 in Führung, ehe Kevin Hancock in der 17. Minute auf 1:2 verkürzte. Im zweiten Drittel glich Ryan Sproul zunächst für den VSV aus, bevor Cole Schneider in Minute 35 den HCB Südtirol wieder mit 2:3 in Front brachte.

Hochspannung in der Stadthalle

Zu Beginn des letzten Spielabschnitts besorgte Joël Teasdale mit seinem Treffer den 3:3-Ausgleich. Nach 60 absolvierten Minuten stand es immer noch unentschieden zwischen den Kontrahenten. Damit ging die Partie in die Verlängerung. Mit einer starken Leistung macht Elias Wallenta den Sack zu und sichert den Adlern den verdienten Sieg.

Ein Bild auf 5min.at zeigt zwei Eishockeyspieler.
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Heimspiel gegen den HCB Südtirol in der Stadthalle Villach.
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