VSV fordert Innsbruck: Gelingt der nächste Sieg?

Der EC VSV gastiert am Sonntag beim HC Innsbruck in der TIWAG Arena. Die Villacher Adler wollen nach dem Overtime-Sieg gegen Bozen auswärts nachlegen. Spielbeginn ist um 17.30 Uhr.

Nach dem 4:3-Erfolg gegen Bozen geht es für den EC VSV direkt weiter. Am Sonntagabend treffen die Blau-Weißen auswärts auf den HC Innsbruck. Die Villacher holten zuletzt sechs von neun möglichen Punkten. Demgegenüber suchen die Tiroler nach einem wechselhaften Start noch nach ihrer Form. In der Tabelle belegt der VSV mit zwölf Punkten aus acht Spielen aktuell den achten Rang. Die Bilanz weist drei Siege und drei Niederlagen nach regulärer Spielzeit sowie je einen Erfolg und eine Niederlage in der Overtime aus. Innsbruck rangiert mit elf Zählern aus neun Partien auf Platz elf. Drei Erfolgen stehen bei den Tirolern fünf Niederlagen gegenüber.

Vergangene Spiele versprechen Spannung

Die Statistik verspricht eine torreiche Begegnung: In sieben der letzten zehn Duelle setzten sich die Kärntner durch, wobei in sieben der vergangenen acht Partien mindestens sechs Treffer fielen. Allerdings wartet der VSV seit dem 28. Dezember 2024 auf einen vollen Erfolg in Innsbruck.

Personell gibt es Änderungen

Thomas Vallant trainiert nach seiner Verletzung wieder mit, fehlt aber noch im Kader. Neu im Lazarett ist Linus Andersson, der sich im Mittwochstraining eine Unterkörperverletzung zuzog und vorerst ausfällt.