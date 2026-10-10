„Beljak“: Villacher Ortstafeln wurden nachts von Aktivisten umgestaltet

Ausgerechnet in der Nacht auf den 10. Oktober 2026 - dem Tag der Volksabstimmung - hat eine politisch motivierte Gruppe drei Ortstafeln in Villach umgestaltet. Die Aktivisten ergänzten die slowenische Bezeichnung „Beljak“.

Drei Villacher Ortstafeln tragen seit der Nacht auf Samstag auch den slowenischen Namen der Draustadt: „Beljak“. Hinter der Umgestaltung steckt die politisch motivierte Gruppierung „Solidarität in solidarnost“, die sich bereits zu der Aktion bekannte. Als Grund nennt die Initiative Solidarität mit der slowenischsprachigen Volksgruppe. „Aus Höflichkeit haben wir das für die Stadtregierung gemacht“, erklärt die Gruppe zu ihren Beweggründen.

Bei der Landespolizeidirektion Kärnten ist dazu bisher keine Meldung eingegangen. Eine Stellungnahme der Stadt Villach steht noch aus.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.10.2026 um 07:57 Uhr aktualisiert