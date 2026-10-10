Dobratsch: Verborgene Naturwelt direkt vor unserer Haustür

Am 14. Oktober 2026 laden Experten von BirdLife und kärnten.museum zu einem kostenlosen Vortrag im Villacher Rathaus ein. Ab 17.30 Uhr dreht sich dort alles um die verborgenen Lebewesen des Naturparks Dobratsch.

Ein Vortrag zeigt am Mittwoch, welche Tiere und Pflanzen sich im Naturpark Dobratsch verbergen.

Ein Vortrag zeigt am Mittwoch, welche Tiere und Pflanzen sich im Naturpark Dobratsch verbergen.

Im Villacher Paracelsussaal dreht sich am kommenden Mittwoch zwischen 17.30 und etwa 19 Uhr alles um die Vielfalt der heimischen Natur. Unter dem Titel „Groß und Klein im Naturpark: Vom Lebensraum zum Lebewesen“ nehmen Philipp Rauscher von BirdLife sowie Laura Waldner vom kärnten.museum die Besucher mit auf eine Entdeckungsreise. Organisiert wird der Vortragsabend vom Naturparkbüro.

Faszination Dobratsch

Die Referenten richten den Fokus auf die vielfältigen Lebensräume im Naturpark Dobratsch und tauchen bis in den Mikrokosmos ab. Ohne es zu bemerken, schlendern Menschen oft an unterschiedlichsten Lebensformen vorbei. Gemeinsam mit dem Publikum stellen die Vortragenden daher die Frage: „Wo hält sich was verborgen?“ Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei.