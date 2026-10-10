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/ ©Tania Raschied
Ein Bild auf 5min.at zeigt drei Frauen. Eine trägt eine Waffe, die andere hält ein blutiges Messer und die dritte hat Gift in der Hand.
Die ehemaligen TV-Ermittlerinnen zeigen sich in Villach von einer ganz neuen Seite.
Villach
10/10/2026
Am Mittwoch

„Die liederlichen Ladycops“ laden zum Krimi-Abend in Villach

Drei bekannte TV-Ermittlerinnen a.D. bitten am kommenden Mittwoch, dem 14. Oktober 2026, zu einem literarisch-musikalischen Leichenschmaus im Congress Centers Villach. Beginn ist um 19.30 Uhr.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(130 Wörter)
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Unter dem Titel „Die liederlichen Ladycops“ wechseln die drei ehemaligen TV-Kommissarinnen Kristina Sprenger, Julia Cencig und Sylvia Haider für einen Abend die Seiten. Die durch Formate wie SOKO Kitzbühel, Doppelter Einsatz und Tatort bekannten Darstellerinnen servieren im Congress Center Villach ein literarisch-musikalisches Programm jenseits von Gesetz und Moral.

Was das Publikum erwartet

Musikalisch begleitet werden die Schauspielerinnen von Helmut Stippich. Das Publikum erwartet ein bunter Mix aus Tanz, Gesang sowie Lesungen klassischer deutschsprachiger Werke von Frank Wedekind, Bertolt Brecht und Wolf Biermann. Das Versprechen der Künstlerinnen an die Besucher steht fest: „Sie werden sich amüsieren, sie werden erschaudern und staunen.“ Karten für dieses Event sind bei oeticket sowohl online als auch in allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

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