Villacher Weltrekordhalter stellt in Frankfurt „cooles“ Buch vor

Im Dezember 2025 stellte der Villacher Mario Oberstrass einen ungewöhnlichen Weltrekord im Eisbad auf. Nun hat der Extremsportler ein Buch über die Kraft der Kälte veröffentlicht und auf der Frankfurter Buchmesse vorgestellt.

17 Minuten und 21 Sekunden hielten Mario Oberstrass und Annelie Waldenburg am 5. Dezember 2025 in einem eiskalten Tauchbecken am Veldener Advent aus – und führten dabei ein Interview. Damit übertrafen sie den bisherigen Weltrekord um mehr als eine Minute. Knapp zehn Monate später sorgt der Villacher Oberstrass nun mit einem anderen Projekt für Aufmerksamkeit: Auf der Frankfurter Buchmesse stellte er sein Buch „Durch Kälte ein Feuer entfachen“ vor.

Was man vom Eisbaden lernen kann

Darin beschäftigt sich Oberstrass mit der Frage, wie man durch Kälte seine mentale Stärke trainieren kann. Das Buch richtet sich vor allem an Menschen, die das Eisbaden ausprobieren möchten. Es wird erklärt, was beim Eintauchen in kaltes Wasser im Körper passiert, wie man sich darauf vorbereitet und worauf Anfänger achten sollten. Neben wissenschaftlichen Grundlagen enthält es unter anderem einen Selbsttest, eine 30-Tage-Challenge und praktische Übungen. Doch Oberstrass geht es nicht nur ums Eisbaden an sich. Er ist überzeugt, dass man aus dem Umgang mit der Kälte auch etwas für den Berufsalltag lernen kann. Besonders Führungskräfte möchte der Unternehmensberater damit ansprechen. Denn wer im eiskalten Wasser trotz der körperlichen Stressreaktion ruhig bleibt, könne diese Fähigkeit auch in schwierigen beruflichen Situationen gebrauchen, so sein Ansatz.

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„Die eigentliche Arbeit beginnt am Montag darauf“

Der Villacher weiß aus eigener Erfahrung, wie herausfordernd Führungsaufgaben sein können. Mehr als 20 Jahre lang arbeitete er für internationale Handelsketten wie Primark, New Yorker und Action. Dabei war er für Teams mit bis zu 500 Mitarbeitern verantwortlich. Eine Beobachtung hat ihn besonders geprägt: „Ich habe in all den Jahren kaum eine Führungskraft getroffen, die nicht gewusst hätte, wie ein schwieriges Gespräch zu führen wäre“, erzählt er. „Aufgeschoben wurde es trotzdem, oft wochenlang, und in dieser Zeit hat das ganze Team zugeschaut und daraus gelernt, was im Unternehmen wirklich gilt.“

Eisbaden allein macht noch keinen guten Chef

Im kalten Wasser lässt sich dieses Aufschieben nicht durchhalten. Der Körper antwortet in den ersten Sekunden mit einer Kälteschockreaktion, die Atmung wird schnell und flach, der Puls steigt, und alles drängt zurück ans Ufer. Wer in diesem Moment lernt, lang auszuatmen und bei der Sache zu bleiben, übt nach Oberstrass’ Verständnis jene Selbstregulation, die auch vor einem Kündigungsgespräch oder in einer Krisensitzung gefragt ist. Ein Eisbad allein macht aus einem schlechten Chef natürlich noch keine gute Führungskraft. Das betont auch Oberstrass selbst: „Die Kälte zeigt einem in zwei Minuten, wie man mit Druck umgeht, mehr kann sie nicht“, erklärt er. „Die eigentliche Arbeit beginnt am Montag darauf im Betrieb, bei dem Gespräch, das seit Wochen fällig ist.“

Fünf Ironman-Rennen und ein eisiger Weltrekord

Mit der Kälte beschäftigt sich Oberstrass mittlerweile seit 17 Jahren. Auch sportlich sucht er immer wieder Herausforderungen: So hat er bereits fünf Ironman-Rennen absolviert. Im vergangenen Dezember sorgte er schließlich gemeinsam mit Annelie Waldenburg in Velden für Schlagzeilen. Die beiden wollten den Weltrekord für das längste Interview in einem Eisbad knacken – und schafften es tatsächlich, die bisherige Bestmarke von 16 Minuten zu übertreffen.

Buch ist bereits erhältlich

Seit 2025 ist Oberstrass mit seinem eigenen Beratungsunternehmen in Kärnten selbstständig. Dort beschäftigt er sich unter anderem mit Mitarbeiterführung und der Zusammenarbeit in Unternehmen. Seine Erfahrungen aus dem Berufsleben und dem Extremsport lässt er auch in seine Seminare einfließen. Sein neues Buch trägt den vollständigen Titel „Durch Kälte ein Feuer entfachen. Eisbaden für Einsteiger – wie du mit Kälte, Atem und dem RUHE-Prinzip mentale Stärke trainierst“. Es ist als E-Book, Taschenbuch und gebundene Ausgabe erhältlich.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.10.2026 um 15:47 Uhr aktualisiert