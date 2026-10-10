Nichts für schwache Nerven: „Echte Körper“ in Villach zu sehen

Ein Blick unter die Haut, der wohl nicht für jeden etwas ist: Am Sonntag macht die Ausstellung „Echte Körper“ im Congress Center Villach Station und gewährt ungewöhnliche Einblicke in die menschliche Anatomie.

Wie sieht der menschliche Körper von innen aus? Was passiert mit unseren Organen, wenn sie erkranken? Und wie arbeiten die verschiedenen Körpersysteme zusammen? Antworten auf diese und viele weitere Fragen verspricht die Ausstellung „Echte Körper“, die am morgigen Sonntag (11. Oktober) von 11 bis 18 Uhr im Congress Center Villach zu Gast ist. Dabei kommen keine künstlichen Modelle zum Einsatz, sondern echte menschliche Körper und Organe, die dauerhaft konserviert wurden.

Von Gehirn bis Herz: Das gibt es zu sehen

Die Ausstellung umfasst unter anderem vollständige Körper, Skelette, einzelne Gliedmaßen und Organe. Besucher können sich beispielsweise das Gehirn und Nervensystem, das Herz-Kreislauf-System, die Lunge oder die Verdauungsorgane genauer ansehen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf Krebserkrankungen: Anhand verschiedener Tumore und erkrankter Organe wird gezeigt, wie sich Krebs im menschlichen Körper auswirken kann. Informationstafeln und multimediale Inhalte erklären die einzelnen Ausstellungsstücke.

Wie werden die Körper konserviert?

Bei den ausgestellten Präparaten handelt es sich laut Veranstalter um Körperspenden. Damit sie dauerhaft erhalten bleiben, wurden sie mithilfe der sogenannten Plastination konserviert. Bei diesem Verfahren werden Wasser und Fett im Gewebe durch spezielle Kunststoffe ersetzt. Dadurch bleiben die anatomischen Strukturen erhalten. Die Körper und Organe werden laut Veranstalter ausschließlich in medizinischen Positionen gezeigt, um einen respektvollen Umgang mit den Verstorbenen zu gewährleisten.

Smartphone und Kopfhörer nicht vergessen

Eintrittskarten können sowohl online als auch vor Ort erworben werden. Dabei gilt zu beachten, dass Tickets an der Tageskasse um zwei Euro günstiger sind als die im Onlinevorverkauf. Wer den kostenlosen Audioguide nutzen möchte, sollte ein Smartphone und Kopfhörer mitbringen. Die entsprechenden Erklärungen können vor Ort über QR-Codes abgerufen werden.