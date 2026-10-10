Abenteuer Südkorea: Junge Villacher lieferten bei Roboterolympiade ab

Fünf junge Techniktalente aus Villach haben bei der Roboter-Weltmeisterschaft in Südkorea den 28. Platz unter 185 Teams erreicht. Damit gelang ihnen das zweitbeste österreichische Ergebnis in der Geschichte des Wettbewerbs.

Eine aufregende Woche liegt hinter einer technisch besonders versierten Gruppe Jugendlicher aus Villach. Bei der internationalen Roboterolympiade „FIRST Global Challenge“ in Südkorea traten drei HTL-Villach-Schüler und zwei Lehrlinge von Lam Research gegen Nachwuchstechniker aus aller Welt an. Am Samstag, dem 10. Oktober 2026, stand schließlich das Ergebnis fest: Platz 28 unter 185 Mannschaften. Damit schrammte das österreichische Team nur knapp am Einzug in die Play-offs der besten 24 Teams vorbei. Lediglich vier Punkte im Punktedurchschnitt fehlten dafür.

Roboter machte zunächst Probleme

Wie berichtet, hatten sich Jason Puschnig, Simon Rechberger, Vincent Winkler, Luca Millonig und Vladyslav Miniv in den vergangenen Wochen intensiv auf den Wettbewerb vorbereitet. Begleitet wurden sie von HTL-Lehrer Stefan Mitterdorfer und Lehrlingsausbildnerin Stefanie Astner. Viel Zeit blieb ihnen allerdings nicht: Laut Mitterdorfer hatte die Mannschaft nur einen Monat zur Vorbereitung – halb so viel wie im Vorjahr und deutlich weniger als viele ihrer Konkurrenten. Und auch vor Ort lief nicht alles nach Plan. Bei den ersten Tests zeigte sich, dass der Roboter noch Schwierigkeiten hatte, Bälle zuverlässig in einen Behälter zu schießen und an einer Stange hochzuklettern. Also hieß es für die Villacher: noch einmal tüfteln, umbauen und verbessern. Rechtzeitig zum Wettkampf konnten sie die größten Probleme aber beheben.

Nach starkem Start auf Platz elf

Der Einsatz machte sich bezahlt. Nach den ersten vier Wettkämpfen am Donnerstag lag Team Austria sogar auf dem elften Platz. Am Freitag folgten fünf weitere Durchgänge, nach denen die Villacher trotz weiterer Siege auf Rang 20 zurückfielen. Der Grund: Bei der FIRST Global Challenge treten die Länder in wechselnden Gruppen gegeneinander an. Für die Rangliste zählen die gemeinsam erzielten Punkte aller beteiligten Roboter. Ein Sieg allein garantiert daher noch keine hohe Punktezahl. Am Ende reichte es für Platz 28. Mitterdorfer ist jedenfalls stolz auf seine Truppe und erklärt gegenüber 5 Minuten:

Natürlich war die Mannschaft kurz enttäuscht, diesem Ziel so nahe gekommen zu sein. Doch die Freude über das gemeinsam Erreichte überwog deutlich. Mit mehr Siegen als Niederlagen und einer starken Platzierung im internationalen Teilnehmerfeld hatte das Team allen Grund, stolz zu sein.

Schon im Vorjahr erfolgreich

Für die jungen Kärntner war es nicht die erste Teilnahme an der internationalen Roboterolympiade. Bereits 2025 waren Nachwuchstechniker aus Villach bei der FIRST Global Challenge in Panama vertreten und erreichten dort den fünften Platz. Heuer stand der Wettbewerb unter dem Motto „Igniting Innovation“ und beschäftigte sich mit der Vorbeugung und Bekämpfung von Waldbränden sowie dem Wiederaufbau danach. Die Roboter mussten dafür unter anderem Bälle einsammeln, gezielt abwerfen und eine sechs Meter lange Stange erklimmen.

Neue Freundschaften rund um den Globus

Neben dem sportlichen Ergebnis nehmen die Villacher vor allem zahlreiche Erinnerungen mit nach Hause. Besonders beeindruckt zeigte sich die Mannschaft von der Eröffnungszeremonie, bei der Teams aus aller Welt gemeinsam einliefen. Auch abseits der Wettkämpfe blieb Zeit, um andere Jugendliche kennenzulernen und neue Freundschaften zu schließen. Mitterdorfer betont: