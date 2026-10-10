Die Kraft von Ubuntu: Villach blickt hinter die Kulissen Ugandas

Lebensfreude, Gemeinschaft und der Mut, die eigene Zukunft selbst in die Hand zu nehmen: Darum geht es bei einer Veranstaltung des Kärntner Vereins Neetiwaaka am Sonntag, dem 18. Oktober, in Villach.

Was macht die Menschen in Uganda aus? Welche Talente schlummern in ihnen und wie gestalten sie trotz verschiedener Herausforderungen ihre Zukunft? Mit diesen Fragen beschäftigt sich die Dokumentation „Uganda, die Kraft von Ubuntu“, die am 18. Oktober um 15 Uhr im Warmbaderhof in Villach gezeigt wird. Die Dokumentation möchte vor allem die Lebensfreude, die Fähigkeiten und den Mut der Menschen in Uganda sichtbar machen.

Was bedeutet „Ubuntu“? Der Begriff „Ubuntu“ stammt aus afrikanischen Traditionen und beschreibt eine Lebensphilosophie, bei der Menschlichkeit, Gemeinschaft und gegenseitige Unterstützung im Mittelpunkt stehen.

Kärntner Verein lädt ein

Organisiert wird die Veranstaltung vom gemeinnützigen Verein „Neetiwaaka – Netzwerk für Uganda“ mit Sitz in Steindorf am Ossiacher See. Der Verein setzt sich für die Menschen in Uganda ein und möchte mit der Veranstaltung auch hierzulande Einblicke in das ostafrikanische Land ermöglichen. Der Eintritt zum Vortrag ist kostenlos, freiwillige Spenden sind willkommen. Beginn ist am Sonntag, dem 18. Oktober 2026, um 15 Uhr im Warmbaderhof in Villach-Warmbad.