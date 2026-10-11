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/ Â©Georg Kofler
Bild auf 5min.at zeigt den VSV Unihockey
Am 17. Oktober verwandelt der VSV Unihockey den Rathausplatz in eine Sport-Arena.
Villach
11/10/2026
Am 17. Oktober
#goodnews

Floorball am Rathausplatz: VSV-Unihockey lÃ¤dt zu neuem Inner City Event

Ein Rathausplatz voller Action: Am Samstag, dem 17. Oktober 2026, verwandelt der VSV Unihockey das Herz von Villach in eine Arena fÃ¼r die ganze Familie â€“ inklusive KAC-Derby und Nationalteam.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(121 WÃ¶rter)
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Ein Sport-Highlight macht am Samstag, dem 17. Oktober 2026, Station mitten in der Villacher Innenstadt: Der VSV Unihockey veranstaltet von 10 bis 17 Uhr auf dem Rathausplatz das erste â€žInner City Floorball Eventâ€œ. ErmÃ¶glicht und unterstÃ¼tzt wird die Veranstaltung unter anderem von der Privatstiftung KÃ¤rntner Sparkasse.

„Wir wollen die Zuschauer mitreiÃŸen“

â€žWir wollen die Kinder und Jugendlichen fÃ¼r den Floorball-Sport begeistern und eine neue Eventserie auf internationaler Ebene entwickelnâ€œ, so Obmannstellvertreter der VSV-Unihockey Christian Hamp gegenÃ¼ber 5 Minuten. â€žGemeinsam mit unseren slowenischen Freunden aus Kranjska Gora, dem Partnerverein Heiligengeist und unseren ewigen Rivalen aus Klagenfurt â€“ KAC und FBV Klagenfurt â€“ sowie dem Ã¶sterreichischen Nationalteam wollen wir alle Zuschauer mitreiÃŸen.â€œ

Das Programm verspricht ab 10 Uhr Sport und Unterhaltung fÃ¼r die ganze Familie:

Ab 10 Uhr | Nachwuchs-Auftakt:

  • U10 Unihockey vs. Heiligengeist
  • U12 Unihockey vs. KAC Floorball
  • U15 Unihockey vs. SD Zelenci Kranjska

Ca. 12:40 Uhr | Damen-Match:

  • U17-Nationalteam vs. VSV-Damen

Ca. 13.15 Uhr | Ehrung & Verabschiedung:

  • Feierliche Verabschiedung von zwei verdienten VSV-Spielern

Ca. 13.55 Uhr | Nachmittags-Matches:

  • Heiligengeist vs. FBV Klagenfurt

Ca. 14.40 Uhr | Internationaler Nachwuchs:

  • U17-Nationalteam vs. SD Zelenci Kranjska

Ca. 16 Uhr | Top-Spiel:

  • VSV-Herren vs. Ã–sterr. Nationalteam

Selbst mitmachen & Interaktion

  • Ca. 11.30 Uhr & 14.15 Uhr: Family Challenges (Mitmachen & Teamgeist zeigen)
  • Ab ca. 16.20 Uhr: Meet & Greet (Spieler persÃ¶nlich treffen und Fragen stellen)
Bild auf 5min.at zeigt den VSV Unihockey
Â©Georg Kofler
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