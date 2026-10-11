Floorball am Rathausplatz: VSV-Unihockey lÃ¤dt zu neuem Inner City Event

Ein Rathausplatz voller Action: Am Samstag, dem 17. Oktober 2026, verwandelt der VSV Unihockey das Herz von Villach in eine Arena fÃ¼r die ganze Familie â€“ inklusive KAC-Derby und Nationalteam.

Ein Sport-Highlight macht am Samstag, dem 17. Oktober 2026, Station mitten in der Villacher Innenstadt: Der VSV Unihockey veranstaltet von 10 bis 17 Uhr auf dem Rathausplatz das erste â€žInner City Floorball Eventâ€œ. ErmÃ¶glicht und unterstÃ¼tzt wird die Veranstaltung unter anderem von der Privatstiftung KÃ¤rntner Sparkasse.

„Wir wollen die Zuschauer mitreiÃŸen“

â€žWir wollen die Kinder und Jugendlichen fÃ¼r den Floorball-Sport begeistern und eine neue Eventserie auf internationaler Ebene entwickelnâ€œ, so Obmannstellvertreter der VSV-Unihockey Christian Hamp gegenÃ¼ber 5 Minuten. â€žGemeinsam mit unseren slowenischen Freunden aus Kranjska Gora, dem Partnerverein Heiligengeist und unseren ewigen Rivalen aus Klagenfurt â€“ KAC und FBV Klagenfurt â€“ sowie dem Ã¶sterreichischen Nationalteam wollen wir alle Zuschauer mitreiÃŸen.â€œ

Das Programm verspricht ab 10 Uhr Sport und Unterhaltung fÃ¼r die ganze Familie: Ab 10 Uhr | Nachwuchs-Auftakt: U10 Unihockey vs. Heiligengeist

U12 Unihockey vs. KAC Floorball

U15 Unihockey vs. SD Zelenci Kranjska Ca. 12:40 Uhr | Damen-Match: U17-Nationalteam vs. VSV-Damen Ca. 13.15 Uhr | Ehrung & Verabschiedung: Feierliche Verabschiedung von zwei verdienten VSV-Spielern Ca. 13.55 Uhr | Nachmittags-Matches: Heiligengeist vs. FBV Klagenfurt Ca. 14.40 Uhr | Internationaler Nachwuchs: U17-Nationalteam vs. SD Zelenci Kranjska Ca. 16 Uhr | Top-Spiel: VSV-Herren vs. Ã–sterr. Nationalteam Selbst mitmachen & Interaktion Ca. 11.30 Uhr & 14.15 Uhr: Family Challenges (Mitmachen & Teamgeist zeigen)

Ab ca. 16.20 Uhr: Meet & Greet (Spieler persÃ¶nlich treffen und Fragen stellen)