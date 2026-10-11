450.000 Sportler aus 18 Nationen: Villacher Alpen Arena feiert JubilÃ¤um

Hier haben kleine Talente ihre ersten SprÃ¼nge gewagt und spÃ¤tere Weltcup-Stars an ihrer Karriere gefeilt. Seit 30 Jahren ist die Villacher Alpen Arena eine wichtige Adresse im Sportland KÃ¤rnten. Das wurde nun gefeiert.

Ob Thomas Morgenstern, Martin Koch oder Daniel Tschofenig: Einige der bekanntesten Ã¶sterreichischen Skispringer haben in der Villacher Alpen Arena trainiert. Seit ihrer ErÃ¶ffnung im Jahr 1995 nutzten rund 450.000 Sportler aus 18 Nationen die Anlage am FuÃŸe des Dobratsch. Am Sonntag, dem 11. Oktober 2026, wurde das 30-jÃ¤hrige Bestehen mit einer groÃŸen JubilÃ¤umsfeier und einem anschlieÃŸenden Oktoberfest gefeiert.

Von Nachwuchstalenten bis zu Weltcup-Stars

Die Villacher Alpen Arena hat sich Ã¼ber die vergangenen drei Jahrzehnte zu einem wichtigen Trainings- und Wettkampfort in der Region entwickelt. Insgesamt kÃ¶nnen auf dem GelÃ¤nde 20 verschiedene Sportarten ausgeÃ¼bt werden. Allein im Jahr 2026 nutzten laut Angaben des Landes KÃ¤rnten rund 25.000 Menschen die Anlage, darunter etwa 10.000 Athleten auf den Skisprungschanzen. Auch zahlreiche erfolgreiche Skispringer haben hier ihre sportlichen Wurzeln. Neben Thomas Morgenstern und Martin Koch sind etwa Hannah Wiegele und Daniel Tschofenig eng mit der Villacher Alpen Arena verbunden. Seit 2022 macht zudem jÃ¤hrlich der Damen-Skisprungweltcup in Villach Station.

Ehrenamtliche vor den Vorhang geholt

Bei der JubilÃ¤umsfeier standen allerdings nicht nur die sportlichen Erfolge im Mittelpunkt. Besonders gewÃ¼rdigt wurden jene Menschen, die sich oft schon seit vielen Jahren ehrenamtlich um die SportstÃ¤tte und den Nachwuchs kÃ¼mmern. Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÃ–) und BÃ¼rgermeister GÃ¼nther Albel (SPÃ–) Ã¼berreichten ihnen Ehrenurkunden.

â€žEs gibt die sichtbaren Erfolge, die man zÃ¤hlen kann, und solche, die sich nicht so einfach messen lassenâ€œ, erklÃ¤rte Fellner. Damit meine er etwa die vielen Momente, in denen Trainer und Betreuer junge Sportler unterstÃ¼tzen, ihnen Mut machen und sie durch schwierige Phasen begleiten. Auch Alpen-Arena-Obmann Andreas Sucher richtete seinen Dank an die zahlreichen Helfer: â€žDer heutige Tag ist fÃ¼r euch â€“ Danke!â€œ

Â©World of Communication/ Villacher Alpen Arena Auch Sportstadtrat Harald Sobe, Landeshauptmann Daniel Fellner und BÃ¼rgermeister GÃ¼nther Albel (v. l.) waren bei der 30-Jahr-Feier der Alpen Arena dabei.

Dank an ehemaligen BÃ¼rgermeister

BÃ¼rgermeister GÃ¼nther Albel bezeichnete die Alpen Arena als wichtige Einrichtung fÃ¼r den Sport und den Tourismus in Villach. â€žSie ist ein internationales AushÃ¤ngeschild, das maÃŸgeblich zur touristischen WertschÃ¶pfung in der Region beitrÃ¤gtâ€œ, betonte er. Besonders bedankte sich Albel bei seinem AmtsvorgÃ¤nger Helmut Manzenreiter, der vor drei Jahrzehnten die politischen Voraussetzungen fÃ¼r die Errichtung der Sportanlage geschaffen hatte. Auch LandesskiverbandsprÃ¤sident Dieter MÃ¶rtl gratulierte zum JubilÃ¤um und hob hervor, dass die Arena sowohl Nachwuchs- und Hobbysportlern als auch internationalen Spitzenathleten offensteht.