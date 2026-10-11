Bittere Niederlage: Villacher Adler verlieren in der Overtime

Der VSV musste sich am Sonntagabend beim HC Innsbruck mit 2:3 nach VerlÃ¤ngerung geschlagen geben. Besonders bitter: Die Villacher lagen bis kurz vor Schluss noch in FÃ¼hrung.

Am Sonntag (11. Oktober) gastierten die Villacher Adler bei den Innsbrucker Haien. Die Gastgeber erwischten den besseren Start und gingen in der neunten Minute durch Marcel Witting mit 1:0 in FÃ¼hrung. Im zweiten Drittel schlugen die Adler zurÃ¼ck: Elias Wallenta nutzte in der 23. Minute einen Fehlpass der Innsbrucker und traf in Unterzahl zum 1:1-Ausgleich. Obwohl beide Mannschaften weitere Chancen vorfanden, blieb es nach 40 Minuten beim Unentschieden.

SpÃ¤ter Ausgleich schockt die Adler

Im Schlussdrittel brachte Joel Teasdale die Villacher in der 45. Minute erstmals in FÃ¼hrung. Lange sah es danach aus, als kÃ¶nnte der VSV nach dem Overtime-Erfolg gegen Bozen den nÃ¤chsten Sieg einfahren. Doch die Innsbrucker gaben nicht auf: In der 59. Minute erzielte Owre den 2:2-Ausgleich und rettete die Haie damit in die VerlÃ¤ngerung. Dort sorgte Mayer in der 63. Minute fÃ¼r die Entscheidung zugunsten der Tiroler. Der VSV musste sich somit mit einem Punkt begnÃ¼gen.