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Das Bild auf 5min.at zeigt Spieler des EC VSV und Spieler der Innsbrucker Haie.
Der VSV musste am Sonntag eine Niederlage in der Overtime gegen die Innsbrucker Haie einstecken.
Villach
11/10/2026
Spielbericht

Bittere Niederlage: Villacher Adler verlieren in der Overtime

Der VSV musste sich am Sonntagabend beim HC Innsbruck mit 2:3 nach VerlÃ¤ngerung geschlagen geben. Besonders bitter: Die Villacher lagen bis kurz vor Schluss noch in FÃ¼hrung.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
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Am Sonntag (11. Oktober) gastierten die Villacher Adler bei den Innsbrucker Haien. Die Gastgeber erwischten den besseren Start und gingen in der neunten Minute durch Marcel Witting mit 1:0 in FÃ¼hrung. Im zweiten Drittel schlugen die Adler zurÃ¼ck: Elias Wallenta nutzte in der 23. Minute einen Fehlpass der Innsbrucker und traf in Unterzahl zum 1:1-Ausgleich. Obwohl beide Mannschaften weitere Chancen vorfanden, blieb es nach 40 Minuten beim Unentschieden.

SpÃ¤ter Ausgleich schockt die Adler

Im Schlussdrittel brachte Joel Teasdale die Villacher in der 45. Minute erstmals in FÃ¼hrung. Lange sah es danach aus, als kÃ¶nnte der VSV nach dem Overtime-Erfolg gegen Bozen den nÃ¤chsten Sieg einfahren. Doch die Innsbrucker gaben nicht auf: In der 59. Minute erzielte Owre den 2:2-Ausgleich und rettete die Haie damit in die VerlÃ¤ngerung. Dort sorgte Mayer in der 63. Minute fÃ¼r die Entscheidung zugunsten der Tiroler. Der VSV musste sich somit mit einem Punkt begnÃ¼gen.

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