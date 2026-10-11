Villacher Marathonläufer holt WM-Bronze

Erst der Sieg in seiner Altersklasse beim Berlin-Marathon, jetzt eine Medaille bei der Weltmeisterschaft: Für Angelo Quaglia vom LC Villach läuft es derzeit ausgezeichnet.

Am Sonntag, dem 11. Oktober 2026, sicherte sich Angelo Quaglia vom LC Villach bei der Masters-Marathon-WM in Zagreb gemeinsam mit seinen österreichischen Teamkollegen die Bronzemedaille. Dabei überzeugte er auch mit seiner persönlichen Leistung. Die 42,195 Kilometer lange Marathonstrecke bewältigte er in 2 Stunden, 48 Minuten und 50 Sekunden. In der Altersklasse M60 bedeutete das den vierten Platz – das Podest verpasste der Villacher damit nur knapp.

Zweiter großer Erfolg in kurzer Zeit

In der Mannschaftswertung durfte er schließlich doch noch über eine WM-Medaille jubeln. Gemeinsam mit Robert Glaser und Alois Radlmayr erreichte Quaglia in der Klasse M55 den dritten Platz. Das österreichische Trio kam auf eine Gesamtzeit von 8 Stunden, 34 Minuten und 42 Sekunden. Gold ging an Großbritannien, Silber an Spanien. Für Quaglia ist es bereits der zweite internationale Erfolg innerhalb kürzester Zeit. Erst zwei Wochen zuvor hatte er beim Berlin-Marathon seine Altersklasse gewonnen. Nun darf er sich zusätzlich über WM-Bronze freuen.