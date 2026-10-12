Parken in Villach: Hier geht es noch kostenlos

Einkaufen, Café-Besuch oder schnell etwas erledigen: Wer in der Villacher Innenstadt mit dem Auto unterwegs ist, muss nicht immer tief in die Tasche greifen. Es gibt auch kostenlose Parkmöglichkeiten.

Auch in Villach gibt es noch kostenlose Möglichkeiten, um zu parken.

Auch in Villach gibt es noch kostenlose Möglichkeiten, um zu parken.

Zwischen 8 und 13 Uhr parkst du in Villach samstags bis zu drei Stunden in der blauen Kurzparkzone lang kostenlos. Dafür musst du lediglich eine Parkuhr oder einen Notizzettel mit deiner genauen Ankunftszeit gut sichtbar hinter die Windschutzscheibe legen. Einzige Einschränkung dabei ist, dass das Fahrzeug nach Ablauf der drei Stunden vom Parkplatz entfernt werden muss.

20 Minuten gebührenfrei

Auch unter der Woche lässt sich sparen. Wer von Montag bis Freitag nur kurz eine Besorgung erledigt, nutzt das Gratis-Zeitfenster: Wer seine Ankunftszeit im Auto kenntlich macht, steht die ersten 20 Minuten gebührenfrei. Diese Regelungen gelten übrigens ausnahmslos auch für Elektrofahrzeuge. selbst während des Ladevorgangs an einer öffentlichen E-Ladestation. Es gibt zudem auch drei kostenlose Parkplatzflächen.

Kostenlose Parkplätze in Villach: Parkplatz „Elite“ (am Beginn der Völkendorfer Straße)

(am Beginn der Völkendorfer Straße) Parkplatz „Drauboden“ (Willroider-Parkplatz, Nähe Lam Research)

(Willroider-Parkplatz, Nähe Lam Research) Parkplatz „Lind“ (hinter dem Hauptbahnhof) Die gebührenfreie Kurzparkzone (max. 3 Stunden kostenlos parken) in der Italiener Straße auf Seite der Kletterhalle bleibt auch weiterhin bestehen.

Sonntags:

Von 18 Uhr abends bis 8 Uhr morgens ist das Parken sonntags in der gesamten Innenstadt unbeschränkt gratis. Am Samstag greift diese Freiregelung bereits ab 13 Uhr, während der gesamte Sonntag ohnehin den ganzen Tag gebührenfrei bleibt. Übrigens: Mit dem City Bonus sammelst du bei jedem Einkauf bei den teilnehmenden City-Partnern Punkte. Damit kannst du in Villachs Innenstadt in der blauen Kurzparkzone und auch in der neuen Grünen Zone gratis parken.

So löst du mit deinem City Bonus einen Parkschein: Parkzeit auswählen: Wähle am Kurzparkzonenautomaten zuerst die gewünschte Parkzeit aus. Tippe dafür auf die blaue Taste mit dem Uhrsymbol. Beim ersten Tippen wählst du eine halbe Stunde Parkzeit. Jeder weitere Druck auf die Taste erhöht die Dauer um jeweils 6 Minuten. Die aktuell eingestellte Parkzeit kannst du jederzeit am Bildschirm des Automaten ablesen.

Bestätigen: Sobald deine gewünschte Parkzeit eingestellt ist, tippst du auf die grüne Taste mit dem Ticketsymbol.

City Bonus bereithalten: Der Automat fordert dich nun auf, deinen City Bonus-Anhänger oder deine City Bonus-Karte zu scannen.

Abbuchen: Halte deinen City Bonus einfach an das Kartelesegerät. Der benötigte Punktebetrag wird direkt von deinem Bonuskonto abgebucht und das Ticket gedruckt.

Ticket platzieren: Leg das gedruckte Parkticket wie gewohnt gut sichtbar hinter deine Windschutzscheibe.