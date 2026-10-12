Skip to content
Region auswählen:
/ ©5 Minuten
Bild auf 5min.at zeigt einen Schwertransporter in der Villacher Innenstadt
In Villach stehen aktuell drei Schwertransporter.
Villach
12/10/2026
Bauarbeiten

Deswegen stehen Schwertransporter am Villacher Hauptplatz

Aktuell stehen drei Schwertransporter am Villacher Hauptplatz. Und das ist der Grund.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(160 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Während Bauarbeiter mit einem Kran anfangen, die Stadtpfarrkirche für den baldigen Advent herzurichten, stehen drei Schwertransporter am Villacher Hauptplatz. Aber aus anderen Gründen.

Schwertransporter in Villach

Wer momentan über den Villacher Hauptplatz spaziert, fragt sich vielleicht, was die Schwertransporter dort zu tun haben. Es hat, nichts mit Adventvorbereitungen zu tun. In dem Fall geht es um die Bauarbeiten rund um die BKS Bank. Denn ein Kran muss in den Innenhof gehoben werden, damit die Arbeiten starten können.

Bild auf 5min.at zeigt einen Schwertransporter in der Villacher Innenstadt
©5 Minuten |
Mit den Schwertransportern…
Bild auf 5min.at zeigt einen Schwertransporter in der Villacher Innenstadt
©5 Minuten |
…wird ein Kran in einen Innenhof transportiert.
Bild auf 5min.at zeigt einen Schwertransporter in der Villacher Innenstadt
©5 Minuten |
Währenddessen steht ein Kran bei der Stadtpfarrkirche um sie für den Advent aufzuhübschen.

Bauarbeiten bis Ende 2027

Die BKS Bank AG investiert in die Villacher Innenstadt: Für die Neugestaltung des Gebäudekomplexes am Hauptplatz 18 wurde im Sommer die Baubewilligung eingereicht. Geplant sind der Teilabbruch und Neuaufbau des zweiten Ober- sowie des Dachgeschosses für hochwertigen Wohnraum. Zudem wird ein Hofgebäude neu gestaltet, in dessen Erdgeschoss ein Geschäftslokal einziehen soll. Wer dieses mieten soll, ist aktuell noch unbekannt, da die Bauarbeiten voraussichtlich bis Ende 2027 gehen.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at