Deswegen stehen Schwertransporter am Villacher Hauptplatz

Während Bauarbeiter mit einem Kran anfangen, die Stadtpfarrkirche für den baldigen Advent herzurichten, stehen drei Schwertransporter am Villacher Hauptplatz. Aber aus anderen Gründen.

Schwertransporter in Villach

Wer momentan über den Villacher Hauptplatz spaziert, fragt sich vielleicht, was die Schwertransporter dort zu tun haben. Es hat, nichts mit Adventvorbereitungen zu tun. In dem Fall geht es um die Bauarbeiten rund um die BKS Bank. Denn ein Kran muss in den Innenhof gehoben werden, damit die Arbeiten starten können.

©5 Minuten | Mit den Schwertransportern… ©5 Minuten | …wird ein Kran in einen Innenhof transportiert. ©5 Minuten | Währenddessen steht ein Kran bei der Stadtpfarrkirche um sie für den Advent aufzuhübschen.

Bauarbeiten bis Ende 2027

Die BKS Bank AG investiert in die Villacher Innenstadt: Für die Neugestaltung des Gebäudekomplexes am Hauptplatz 18 wurde im Sommer die Baubewilligung eingereicht. Geplant sind der Teilabbruch und Neuaufbau des zweiten Ober- sowie des Dachgeschosses für hochwertigen Wohnraum. Zudem wird ein Hofgebäude neu gestaltet, in dessen Erdgeschoss ein Geschäftslokal einziehen soll. Wer dieses mieten soll, ist aktuell noch unbekannt, da die Bauarbeiten voraussichtlich bis Ende 2027 gehen.