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/ ©zVg. / "Solidarität in solidarnost"
Ein Bild auf 5min.at zeigt eine Ortstafel von Villach. Darunter steht der Begriff Beljak.
In der Nacht auf Samstag wurden die Ortstafeln "umgestaltet".
Villach
12/10/2026
Statement

Nach Ortstafel-Vandalismus in Villach: „Unsinnige Aktion von Chaoten“

Nach der nächtlichen "Umgestaltungs-Aktion“ auf drei Villacher Ortstafeln liegt 5 Minuten nun die offizielle Reaktion der Stadt vor.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(125 Wörter)
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Die politisch motivierte Gruppierung „Solidarität in solidarnost“ hatte die Ortsschilder in der Nacht auf Samstag eigenmächtig mit dem slowenischen Namen „Beljak“ ergänzt. Während die Initiative von einer „Geste der Höflichkeit“ sprach, zeigt man sich im Rathaus wenig begeistert.

„Aktion von Chaoten“

Seitens der Pressestelle der Stadt Villach findet man klare Worte zu dem Vorfall rund um den Kärntner Landesfeiertag: „Wir werden die unsinnige Aktion von Chaoten zum Kärntner Landesfeiertag nicht weiter kommentieren.“ Gleichzeitig schafft die Stadt klare Fakten zum weiteren Vorgehen.

Vorfall wird angezeigt

Die betroffenen Schilder seien bereits am Wochenende gereinigt worden. Ein Nachspiel hat die Aktion für die Verantwortlichen dennoch: Der Vorfall wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

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