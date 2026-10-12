Indisches Lichterfest in Villach: Musik, Tanz & Kulinarik im Parkhotel

Am Samstag, dem 24. Oktober 2026, findet von 18 bis 23 Uhr das Diwali Cultural Heritage Festival im Bambergsaal des The Parkhotel, Moritschstraße 2, 9500 Villach, statt. Der Eintritt ist frei.

Mit Unterstützung der Stadt Villach lädt Diwali in Villach – Austria (DIV-A) Bewohnerinnen, Bewohner und Gäste aller Herkunft zu einem Abend mit indischer und internationaler Musik, Tanz, Kulinarik und traditionellen Künsten ein. Das Festival wird von Menschen organisiert, die Villach zu ihrer zweiten Heimat gemacht haben und sich aktiv für eine lebendige und inklusive Stadtgemeinschaft einsetzen.

Das Motto:

Unter dem Motto „One City • Many Cultures • One Community“ feiert das Festival Integration, kulturelle Vielfalt und die wertvollen Beiträge der internationalen Gemeinschaften Villachs. „Diwali ist ein Ausdruck der Dankbarkeit: Dankbarkeit gegenüber Villach dafür, dass Menschen aus aller Welt willkommen geheißen werden, und Dankbarkeit für die Möglichkeit, zu der Stadt beizutragen, die wir heute unser Zuhause nennen.“ Das Festival unterstreicht die Bedeutung der Bewahrung und Weitergabe des immateriellen Kulturerbes. DIV-A lädt herzlich ein, in offener Atmosphäre Vielfalt, Inklusion und Gemeinschaft zu feiern.