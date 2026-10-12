Klein, aber brandgefährlich: Lithium-Batterien stecken in unzähligen Alltagsgegenständen. Werden sie falsch entsorgt, kann das böse Folgen haben. In Villach gibt es deshalb jetzt eine Präventionsaktion.

Sie stecken in Handys, E-Zigaretten, elektrischem Spielzeug und sogar in Zahnbürsten: Lithium-Batterien und Akkus begegnen uns mittlerweile fast überall im Alltag. Doch wenn sie beschädigt werden oder im falschen Müll landen, können sie gefährliche Brände auslösen. Die Stadt Villach macht deshalb diese Woche auf die Risiken aufmerksam und zeigt, wie man Batterien und Akkus richtig entsorgt.

Schon eine einzige Batterie kann einen Brand auslösen

Besonders problematisch wird es, wenn alte Batterien oder Akkus einfach im Restmüll landen. Werden sie beispielsweise in einem Müllfahrzeug zusammengedrückt oder in einer Recyclinganlage beschädigt, können sie Feuer fangen. Villachs Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig (SPÖ) warnt: „Bereits eine beschädigte oder falsch entsorgte Batterie kann Brände in Müllfahrzeugen, Sammelstellen oder Recyclinganlagen auslösen.“ Vielen Menschen ist außerdem gar nicht bewusst, in wie vielen Gegenständen solche Energiespeicher verbaut sind. Neben Smartphones, Laptops und E-Bikes betrifft das etwa auch Akkuschrauber, elektrische Zahnbürsten und Kinderspielzeug.

Infostand am Donnerstag und Freitag

Im Rahmen einer österreichweiten Aktionswoche informiert die Stadt Villach deshalb im Abfallsammelzentrum (ASZ) in der Drauwinkelstraße über den richtigen Umgang mit Lithium-Batterien und Akkus. Besucher erfahren dort unter anderem, in welchen Alltagsgegenständen sich Batterien verstecken und worauf bei der Entsorgung zu achten ist. Alte Lithium-Batterien und Akkus können unabhängig von der Aktionswoche kostenlos im Villacher Abfallsammelzentrum abgegeben werden.